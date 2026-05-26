Mayat Pria Ditemukan di Lahan Kosong Jl Sei Belutu Medan, Warga Curiga Sepeda Motor Parkir Seharian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sesosok mayat pria lanjut usia (lansia) ditemukan tergeletak tak bernyawa di sebuah lahan kosong di Jalan Sei Belutu, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pada Selasa (26/5/2026) dini hari.

Jasad pria paruh baya tersebut diketahui beridentitas lengkap sebagai Abdullah Anan (66), yang tercatat sebagai warga Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan warga setempat yang melihat satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter bernomor polisi BK 4545 CS terparkir lama di dekat lokasi kejadian.

Warga menaruh curiga lantaran kendaraan roda dua itu sudah berada di posisi yang sama sejak Senin (25/5/2026) pagi dan tidak kunjung dipindahkan hingga larut malam.

Kepala lingkungan setempat, Yakup, menjelaskan bahwa warga yang merasa janggal kemudian berinisiatif melaporkan keanehan kondisi tersebut kepadanya untuk ditindaklanjuti.

Setelah melakukan penyisiran bersama di sekitar area tanah kosong, warga akhirnya mendapati sosok Abdullah Anan sudah dalam kondisi kaku dan meninggal dunia.

"Warga curiga, kok sepeda motornya tetap di situ dari pagi. Mereka menghubungi saya dan kami cari pemiliknya. Sekitar 10 menit kami cari, kedapatan lah kalau sudah tergeletak di situ. Memang sudah ada baunya," ujar Yakup, Selasa (26/5/2026).

Korban Berprofesi Sopir Pribadi, Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan

Kabar duka tersebut langsung menyebar cepat hingga ke pihak keluarga, di mana sang cucu yang bernama Rara langsung bergegas menuju lokasi untuk memastikan identitas kakeknya.

Rara mengungkapkan bahwa sang kakek sehari-hari menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai seorang sopir pribadi di kawasan Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Setiap harinya, almarhum selalu mengendarai sepeda motor Jupiter hitam tersebut sebagai moda transportasi utama untuk berangkat dan pulang dari tempat kerjanya.

Pihak keluarga juga membeberkan bahwa pria lansia tersebut memang memiliki riwayat gangguan kesehatan kronis berupa penyakit gula serta tekanan darah tinggi.

Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Sunggal bersama Tim Inafis Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebelum mengevakuasi jasad ke RS Bhayangkara.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Herman Sentosa, membenarkan penemuan tersebut dan memastikan tidak ada indikasi tindak pidana penganiayaan pada fisik korban.

"Hasil tim Inafis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga juga mengatakan memang korban memiliki riwayat sakit darah tinggi," beber Iptu Herman Sentosa saat dikonfirmasi.

