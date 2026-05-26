Polda Sumut Resmikan Gedung KBR untuk Antisipasi Teror dan Bangun 40 Rumah Dinas Personel Brimob

GEDUNG KBR - Momen Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan, Dansat Brimob, Kombes Rantau Isnur Eka meresmikan rumah dinas, gedung KBR, dan beberapa lainnya, di Kompi 2 Batalyon A, Brimob Polda Sumut, Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (26/5/2026). Semua dibangun untuk mendukung kinerja personel.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polda Sumatera Utara membangun gedung Kimia Biologi Radioaktif (KBR) untuk Subdit Gegana Sat Brimob Polda Sumut.

Selain itu, sebanyak 40 rumah dinas tipe 38 dan 45 dibangun untuk personel yang sudah berumah tangga.

Kemudian, satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelajar, juga masyarakat, dan lapangan tembak.

Semua bangunan baru berdiri di area Kompi 2 Batalyon A, Brimob Polda Sumut, Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diresmikan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto.

Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan mengatakan, 40 bangunan rumah, lapangan tembak untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

"Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga anggota akan lebih baik, lebih disiplin, dan lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan,"kata Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan, Selasa (26/5/2026).

Kemudian, jenderal bintang satu ini menjelaskan alasan membangun gedung Kimia Biologi Radioaktif (KBR), yaitu untuk mengantisipasi teror, maupun ancaman bahan peledak.

Bangunan ini menyimpan berbagai alat canggih untuk mendeteksi bahan berbahaya canggih.

Diantaranya mengantisipasi ancaman teror seperti kejadian tahun lalu pesawat membawa jemaah haji mendapat pesan misterius berisikan ancaman bom.

"Dan juga kantor KBR, yaitu kimia, biologi, dan radioaktif yang dibangun di kompi ini untuk kesiapan pelaksana tugas bagi Polda Sumut dalam menghadapi tantangan ke depannya."

(Cr25/Tribun-medan.com)

