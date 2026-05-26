Polda Sumut Gerebek Tempat Hiburan Capital Building, Periksa Liur Pengunjung Pengguna Vape

Penulis: Fredy Santoso | Editor: Randy P.F Hutagaol
RAZIA TEMPAT HIBURAN - Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Thommy Aruan, ketika diwawancarai usai merazia dua tempat hiburan malam di Kota Medan, Selasa (26/5/2026) dinihari. Dari 19 orang yang diperiksa, hasilnya semua negatif. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggelar razia tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan.

Ada dua tempat yang dirazia yaitu Jetplane, di Jalan Palang Merah, dan Capital Building, di Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat.

Diketahui, Capital Building dikenal sebagai tempat hiburan malam yang paling jarang dirazia.

Bahkan, disebut-sebut tempat hiburan malam yang kebal dari penegakan hukum.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Thommy Aruan mengatakan, target utama razia ini penindakan terhadap maraknya penggunaan rokok elektrik mengandung narkoba.

Untuk memeriksa pengunjung, personel Polda Sumut menggunakan alat swab yang, untuk memeriksa liur, apakah mengandung zat etomidate pada pengguna rokok elektrik atau vape.

"Dalam operasi tersebut, petugas untuk pertama kalinya menggunakan alat tes liur guna mendeteksi kandungan etomidate pada pengguna rokok elektrik atau vape,"kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKBP Thomy Aruan, Selasa (26/5/2026).

Mantan Kasat Narkoba Polrestabes Medan ini mengungkapkan, razia dilakukan kemarin, Senin malam, hingga Selasa dinihari.

Razia melibatkan sekitar 60 personel gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Samapta, Propam, Intelkam, Bidokkes, serta unsur POM TNI.

Mereka menyisir seluruh area hiburan, termasuk setiap room yang berada di dalam lokasi.

Selain menggeledah badan dan barang bawaan, tim gabungan juga melakukan tes urine serta pengambilan sampel liur terhadap sejumlah pengunjung yang dinilai perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Saat razia, sebanyak 19 orang pengunjung diperiksa, dan hasilnya negatif narkoba.

Meski tidak menemukan pelanggaran, AKBP Thommy menegaskan razia akan terus dilakukansebagai langkah pencegahan masuknya narkotika.

"Pesan kami kepada masyarakat, jauhi dan hindari penggunaan narkoba maupun vape ilegal yang mengandung etomidate. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan,"ungkapnya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

