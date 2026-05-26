Ahli Hukum Bisnis Sebut Negara Tidak Serta-Merta Kehilangan Hak atas Lahan 20 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Ahli hukum bisnis dan keperdataan, Taufiq Hidayat Lubis menilai negara tidak serta-merta kehilangan hak atas lahan 20 persen dalam persoalan pengalihan aset PTPN, karena negara masih memiliki instrumen hukum untuk mempertahankan maupun menuntut hak atas objek tanah tersebut.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Seminar Nasional Hukum bertema “Pengalihan Aset PTPN Menurut Perspektif Pidana dan Administratif” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Selasa (26/5/2026).

Menurut Taufiq, persoalan pengalihan aset tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi, melainkan harus dipahami dari perspektif hukum agraria, hukum administrasi, hukum keperdataan, hingga pengelolaan aset negara.

Ia menjelaskan, dalam hukum agraria, hak guna usaha (HGU) yang telah dilepaskan atau berakhir masa berlakunya menyebabkan hubungan hukum atas objek tanah berakhir dan tanah kembali menjadi tanah negara.

“Dalam perspektif hukum kebendaan, hubungan hukum antara subjek dengan objek selesai ketika haknya dilepaskan atau habis. Tetapi kalau bicara aset, secara ekonomi itu masih tercatat,” katanya.

Menurutnya, persoalan eks HGU sering menimbulkan perbedaan penafsiran karena secara agraria tanah telah kembali menjadi tanah negara, sementara dalam perspektif korporasi aset tersebut masih tercatat dalam pembukuan perusahaan.

Taufiq mengatakan negara tidak serta-merta kehilangan hak atas sebagian lahan apabila terdapat persoalan terkait kewajiban pengembalian lahan.

“Kalau memang ada tanah negara yang belum diserahkan, negara punya instrumen hukum untuk memintanya kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat kewajiban tertentu dalam proses pengalihan hak, maka hal tersebut harus terlebih dahulu dihitung secara pasti.

Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta seminar mempertanyakan mengapa yang menjadi fokus adalah pemenuhan kewajiban 20 persen, bukan langsung pemulihan hak negara.

Menanggapi hal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan 20 persen perlu terlebih dahulu diukur dan dihitung agar diketahui besaran kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menentukan bentuk pemulihan hak negara.

“Ketentuan 20 persen itu harus diukur dan dihitung terlebih dahulu untuk mengetahui besaran yang menjadi kewajiban pengembalian,” ujarnya.

Taufiq juga menegaskan sertifikat atau keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum selama belum dibatalkan melalui mekanisme yang berlaku.

“Selama sertifikat itu belum dibatalkan, maka sertifikat itu tetap dianggap benar dan masih mengikat,” katanya.

Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan legalitas keputusan tata usaha negara yang masih berlaku.