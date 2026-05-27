Jumlah Sapi Kurban di Masjid Al-Ikhlas Medan Tahun Ini Berkurang, Begini Kata Ketua Panitia

SALAT ID - Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah PB 1 Selayang Tri Wiyono saat memberikan informasi kepada para jemaah sebelum pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Si Padang, Kota Medan, Rabu (27/5/2026). Dalam sambutannya, Wiyono menyampaikan kurban di tahun ini menurun dibanding tahun lalu.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah PB 1 Selayang Tri Wiyono mengatakan, jumlah sapi kurban di Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Jalan Sei Padang, Medan berkurang dibanding tahun lalu.

Dikatakannya Wiyono, tahun lalu, jumlah sapi kurban di Masjid Al-ikhlas berjumlah 8 ekor. Namun, di tahun ini menjadi 4 ekor.

Wiyono menjelaskan, berkurangnya jumlah kurban sapi di tahun ini bisa disebabkan karena niai tukar dolar terhadap rupiah sedang naik.

"Mungkin karena efek dolar terus naik ini, biasanya di masjid ini bisa 8 sapi yang dikurban kini hanya 4 sapi," jelasnya.

Meski begitu, Wiyono tetap optimis, tahun depan sapi yang dikurbankan di masjid ini bisa lebih banyak lagi.

"Mungkin tahun depan bisa bertambah lagi hewan kurbannya. Kita juga berterimakasih kepada donatur," jelasnya.

Dikatakannya, saat ini seluruh harga mengalami peningkatan. Mulai dari bahan pokok dan lain-lain.

"Efek dolar naik harga cabai naik semua kebutuhan naik. meski begitu. kami tetap tingkatkan dan Maksimalkan semua agar para jemaah nyaman beribadah di sini," jelasnya.

Diakuinya, efek dolar yang meningkat, ada banyak hal yang berubah dalam pelaksanaan kurban tahun ini.

"Mungkin biasanya kami bagi-bagi keranjang, dan bagi daging kurban yang lebih banyak. Tapi walau tahun ini tidak ada lagi bagi bagi keranjang, kami maksimalkan pembagian kupon daging di atas jumlah seratusan," jelasnya.

Ia pun berharap, pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun ini berjalan dengan lancar dan baik.

"Mudah-mudahan seluruh pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar dan baik di hari ini," tutupnya

Diketahui, pantauan Tribun Medan, pelaksanaan salat Ied Adha di Masjid Al-Ikhlas berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban pun Sudah cukup matang.

