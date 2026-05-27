Bupati Tapsel Serahkan Sapi Kurban dari Prabowo untuk Warga Korban Banjir di Huntara Garoga

TRIBUN-MEDAN.com, BATANGTORU - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu menyerahkan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga korban banjir bandang di Desa Garoga, Batangtoru, Rabu (27/5/2026).

Penyerahan sapi kurban dari Prabowo dilakukan di hunian sementara (huntara) Desa Napa, Batangtoru. Di huntara ini, Bupati Gus Irawan juga melaksanakan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama para warga Garoga.

Adapun sapi kurban pemberian Prabowo Subianto untuk warga Garoga berasal dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja (APBN) berjenis limousin. Beratnya 1 ton lebih.

Gus Irawan mengatakan, sapi kurban dari Prabowo Subianto sengaja dialokasikan untuk warga korban bencana di Tapsel, termasuk di Kecamatan Batangtoru yang terkena bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu.

"Idul Adha tahun ini, kurban dari Pak Presiden kami alokasikan untuk daerah bencana. Maka, kami tempatkan di huntara ini," ujar Gus Irawan saat diwawancarai.

Saat proses penyerahan kurban hingga jelang disembelih, sapi jumbo ini menjadi tontonan warga. Butuh sekitar enam orang untuk menumbangkannya.

Diketahui, sapi kurban limosin didatangkan dari sebuah peternakan lokal di Pargarutan binaan Dinas Pertanian Tapsel.

"Sapinya besar sekali. Memang sengaja dipesan terbesar yang ada di Tapsel. Seperti yang kita lihat sekarang. Inilah besarnya dengan berat 1.045 kilogram," ujarnya.

Gibran kirim kurban ke Huta Godang

Selain Prabowo, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga mengirim sapi kurban untuk warga Huta Godang, Batangtoru. Desa ini merupakan tetangga Garoga, dua dari tiga desa yang terkena bencana di Batangtoru.

"Pak Wapres juga ada. Kami tempatkan di daerah bencana Huta Godang. Tahun ini kami fokus memprioritaskan daerah bencana baru ke daerah lain. Semua desa sudah mendapatkan kurban," ujarnya.

Gus Irawan menambahkan, sapi kurban dari Prabowo dengan berat 1.045 kilogram memang khusus diperuntukkan bagi warga Garoga yang diketahui berjumlah sebanyak 245 kepala keluarga.

"Kami serahkan ke badan kemakmuran masjid di Garoga. Saya kira cukup untuk memenuhi sebanyak 245 kepala keluarga yang ada di Garoga ini," pungkasnya.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto pernah datang dan melihat langsung kondisi Garoga yang terkena banjir bandang pada Rabu 31 Desember 2025. Ia juga bermalam di kecamatan ini hingga nonton bareng bersama pengungsi di Desa Aek Ngadol.

Begitu juga dengan Wapres Gibran. Anak sulung dari Joko Widodo lebih dahulu mengunjungi Batangtoru daripada Prabowo pada 4 Desember 2025 lalu. Gibran mendengarkan langsung keluhan warga, meninjau kondisi dapur umum, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak dan balita.

