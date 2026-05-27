Santika Premiere Dyandra Medan Salurkan Sapi Kurban dan Bantuan Karpet ke Masjid di Kota Medan

SANTIKA BERKURBAN - General Manager Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Sarmad (kiri), menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus Masjid Jamik di Jalan Kejaksaan, Medan, Rabu (27/5/2026). Penyaluran hewan qurban tersebut merupakan bagian dari program kepedulian sosial perusahaan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan menyalurkan satu ekor sapi kurban dan bantuan karpet kepada masjid di Kota Medan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang rutin dilakukan setiap tahun.

Rangkaian kegiatan diawali pada 18 Mei 2026 dengan penyerahan bantuan karpet kepada Masjid Ghaudiyah yang berada di Jalan Zainul Arifin, Medan.

Kemudian pada Rabu (27/5/2026), Hotel Santika Premiere Dyandra Medan kembali menyalurkan satu ekor sapi kurban kepada Masjid Jamik di Jalan Kejaksaan, Medan dalam rangka menyambut Idul Adha.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh General Manager Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Sarmad, bersama perwakilan karyawan hotel.

Sarmad mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat sekitar.

“Dalam semangat Hari Raya Idul Adha, kami bersyukur dapat menyalurkan satu ekor sapi qurban kepada Masjid Jamik serta memberikan bantuan CSR berupa karpet kepada Masjid Ghaudiyah Medan sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia mengatakan, kegiatan sosial tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Santika Indonesia Hotels & Resorts bersama Kompas Gramedia dalam menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keberlanjutan.

Pengurus masjid dan masyarakat sekitar menyambut baik bantuan yang diberikan. Mereka mengapresiasi konsistensi Hotel Santika Premiere Dyandra Medan yang setiap tahun berbagi hewan qurban kepada masyarakat.

Menurut mereka, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antara pihak hotel dengan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan sosial ini, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan berharap dapat terus memberikan dampak positif serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat.

(cr26/tribun-medan.com)

