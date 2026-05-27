Momen Idul Adha 1447 H, Keluarga Besar Ladon Club Indonesia Sembelih 8 Hewan Kurban
Penulis: Haikal Faried Hermawan | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ladon Club Indonesia (LCI) kembali merayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih 8 hewan qurban yakni 6 ekor lembu dan 2 ekor kambing.
Kegiatan yang dimulai usai solat Idul Adha 1447 H, digelar di Jalan Nusantara, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, tepatnya di Musholah Ali Hidayah, Rabu (27/5/26).
Penyembelihan hewan kurban disaksikan Ketua Umum Ladon, H Zaidan Indra Jaya (Ucok Ibak), Ketua Harian Ladon Drs H Hendra DS, dan Bendahara Umum, H Akram Ray (Ucok TU)
Terlihat juga Sekretaris Umum Ladon, Munandar Nasution (Nday), pengurus lainnya Ir H Irsan Sitompul, Hendrik Prayetno, Noviko, Hasan Saleh, Yani, Ahmad Bombom, Chandra, Siti Nasution, Senyum, Bocek, Bambang Imam, Lisbet, Udin K, dan Bembeng.
Ketua Umum Ladon, H Zaidan Indra Jaya melalui Ketua Harian Ladon, Drs H Hendra DS, mengatakan pelaksanaan kurban ini merupakan kegiatan tahunan pihaknya dalam menyambut Idul Adha.
"Daging kurban dibagikan kepada Keluarga Besar Ladon dan warga sekitar, " ujar Hendra DS.
Dia juga menyampaikan rasa syukur pada kegiatan penyembelihan hewan qurban tahun ini karena jumlah hewan kurban bertambah dari tahun sebelumnya.
"Penyembelihan hewan kurban berasal dari swadaya Keluarga Besar Ladon Club Indonesia," ujarnya.
Masih kata Hendra, selain berkurban, kegiatan ini dapat meningkatkan tali silaturahmi dengan Keluarga Besar Ladon dan warga sekitar.
Sedangkan Ketua Panitia Kurban, Sutan Lubis didampingi Sekretaris, Hartono mengatakan penyembelihan hewan kurban tahun ini jumlahnya bertambah.
"Sebelumnya 7 hewan kurban (5 lembu, 2 lembu). Alhamdulillah, tahun ini bertambah jadi 8 hewan kurban (6 lembu dan 2 kambing)," terangnya seraya menambahkan ada 650 kupon daging yang dibagikan.
Sutan menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini kegiatan mengambil tema "Semoga Momen Idul Adha 2026 Menjadi Titik Balik untuk hati yang lebih baik, ikhlas dan jiwa yang lebih taat".
