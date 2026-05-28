Pengembangan Penemuan Ekstasi di THM Medan, Seorang Wanita Ditangkap Simpan Ganja di Kos

GADIS SIMPAN GANJA - Seorang wanita diamankan di dalam kamar kos di kawasan Kecamatan Medan Barat, Sabtu (23/5/2026) kemarin. Gadis tersebut diamankan bersama MF, yang merupakan pemasok esktasi ke THM Phantom.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Satresnarkoba Polrestabes Medan, masih terus melakukan pengembangan terkait penggerebekan di Tempat Hiburan Malam (THM) Phantom.

Terakhir, tim Satresnarkoba berhasil mengamankan seorang pria berinisial MF yang merupakan pemasok pil ekstasi di THM tersebut.

Namun, saat dikembangkan MF yang diamankan dari sebuah kamar kos di kawasan Jalan Danau Singkarak, Kecamatan Medan Barat, tim Satresnarkoba justru mendapatkan pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Kali ini, di lokasi serupa tim juga turut mengamankan seorang wanita cantik di dalam kos tersebut.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha, menjelaskan gadis berinisial DA itu diamankan karena kepemilikan narkotika jenis ganja. Wanita berusia 23 tahun yang merupakan warga Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli itu ditangkap bersamaan dengan MF.

"Dari lokasi penangkapan di kamar kos, kita berhasil mengamankan seorang pria berinisial MF yang merupakan pemasok narkoba ke THM Phantom. Di tempat serupa, kita juga mengamankan seorang wanita yang memiliki narkotika jenis ganja," ujar Rafli, Kamis (28/5/2026).

Rafli menerangkan, tempat ditemukannya 10 butir pil ekstasi milik MF, merupakan kamar kost yang dihuni DA. DA sendiri, merupakan pengguna narkotika jenis ganja, dan saat diamankan petugas turut menyita dua paket daun ganja kering, seberat 2,90 gram.

Tidak hanya ganja kering, dari dalam tas dan toples kecil di kamar kost DA, petugas juga menemukan puluhan biji ganja, dan kertas pembungkus ganja.

“Jadi tempat kami menemukan barang bukti pil ekstasi milik pemasok narkoba ke THM Phantom, itu merupakan kamar kost milik DA. Dari DA sendiri, kami menyita beberapa paket daun ganja kering. Yang bersangkutan mengaku jika sering menggunakan ganja, dengan alasan untuk menaikkan berat badan,” katanya.

Rafli menambahkan, saat ini pihaknya telah mengamankan seluruh pelaku yang terlibat termasuk DA ke Satresnarkoba Polrestabes Medan. Sejauh ini, dirinya menjelaskan pihaknya masih mendalami kasus peredaran narkoba berkedok tempat hiburan malam di Phantom KTV, dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk instansi terkait.

(mns/tribun-medan.com)

