Refleksi Iduladha, Rico Waas Ajak Warga Tingkatkan Kepedulian dan Jaga Lingkungan dari Limbah Qurban

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Iduladha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.

“Momentum Iduladha tentu menjadi waktu refleksi diri kita, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, keikhlasan dalam berkehidupan, serta kepedulian sosial terhadap seluruh masyarakat,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Menurut Rico Waas, kehidupan bermasyarakat menuntut setiap individu untuk saling peduli dan memberikan kontribusi terbaik bagi sesama.

Ia menilai ibadah kurban menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Semoga masyarakat Kota Medan bisa mendapatkan manfaat dari kurban ini,” katanya.

Rico Waas juga mengajak masyarakat mendoakan para jemaah haji agar diberikan kesehatan, keselamatan selama menjalankan ibadah, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan selama pelaksanaan kurban.

Rico Waas mengimbau warga tidak membuang limbah hewan kurban, seperti darah dan isi perut, ke sungai.

“Limbah itu harus dibungkus dengan baik dan dibuang ke tempat yang semestinya, jangan ke sungai karena bisa mencemari lingkungan dan berbahaya bagi masyarakat,” tegasnya.

Data Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan mencatat total hewan kurban di Kota Medan pada Iduladha 1447 Hijriah mencapai 10.586 ekor.

Dari jumlah tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan menyumbang 124 ekor hewan kurban yang terdiri dari 105 ekor sapi dan 19 ekor kambing.

Sementara itu, masyarakat Muslim se-Kota Medan mendominasi jumlah hewan kurban dengan total 10.462 ekor, terdiri atas 7.091 ekor sapi, 105 ekor kerbau, 3.170 ekor kambing, dan 108 ekor domba.

Sebelumnya, suasana khidmat menyelimuti Lapangan Merdeka Medan sejak Rabu pagi. Ribuan umat Muslim dari berbagai penjuru Kota Medan memadati lokasi untuk melaksanakan Salat Iduladha 10 Zulhijah 1447 Hijriah.

Jemaah tampak berdatangan sambil membawa sajadah masing-masing. Saf salat dipenuhi keluarga, remaja hingga lansia yang mengikuti ibadah dengan tertib.

Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan salat adalah Ahmad Husnan Na’im Nasution. Sementara khotbah Iduladha disampaikan KH Sutan Syahrir Dalimunthe yang mengajak jemaah meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS serta memperkuat kepedulian sosial.

