Tampang 3 Pelaku Curas yang Diamankan Tim Opsnal Polsek Medan Labuhan

PENCURIAN- Tampang ketiga pelaku saat diamankan di Polsek Medan Labuhan usai dua diantaranya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) serta satu orang sebagai penadah, Kamis (28/5/2025)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) beserta jaringan penadahnya.

Dalam operasi yang digelar pekan ini, petugas berhasil mengamankan tiga orang pelaku, sementara dua orang lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan terus dikejar.

Kapolsek Medan Labuhan, AKP D. Raja Putra Napitupulu menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari dua laporan polisi, masing-masing bernomor LP/B/522/V/2026 dan LP/B/528/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026.

Kedua korban berinisial MI dan BP, yang merupakan warga Kelurahan Labuhan Deli, mengalami perampasan sepeda motor dengan kekerasan.

"Pada Selasa, 26 Mei 2026, Tim Opsnal Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim IPTU Dr. Hamzar Nodi, bersama Panit Reskrim IPDA R. Pinsar, langsung bergerak melakukan penyelidikan setelah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi," ujar AKP D. Raja Putra Napitupulu saat dikonfirmasi awak media Kamis (28/5/2026).

Pihaknya melakukan penyelidikan hingga mengarah ke seorang pelaku berinisial YFS. Kemudian petugas berhasil menangkap pelaku di wilayah Kecamatan Hamparan Perak.

Dari hasil interogasi dan pengembangan, petugas kembali mengamankan pelaku lain berinisial MFGP dari lokasi persembunyiannya di Desa Helvetia.

Berdasarkan dari keterangan kedua pelaku, aksi pembegalan dilakukan dengan cara menodongkan sebilah celurit kepada korban sebelum merampas sepeda motor.

Peristiwa itu terjadi di kawasan Jembatan Sei Nonang, Kelurahan Pekan Labuhan.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka diketahui dibantu oleh dua pelaku lain yang saat ini masih buron, masing-masing berinisial R dan R.

Tim Opsnal tidak berhenti di situ. Pengembangan lebih lanjut dilakukan terhadap barang bukti sepeda motor hasil kejahatan.

Diketahui, kendaraan hasil rampasan dijual ke wilayah Jalan Karya, Kecamatan Karang Berombak, kepada seorang penadah berinisial RD.

"Petugas kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan RD serta memboyongnya ke Polsek Medan Labuhan," tegas Kapolsek.

Ketiga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Medan Labuhan, sementara dua buronan lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolsek Medan Labuhan, mengatakan bahwa kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 479 ayat (2) huruf a dan d tentang kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman 12 tahun penjara.