Medan Terkini

Ngaku Baru 2 Bulan Jualan, Pengedar Sabu-sabu di Medan Maimun Ditangkap Polisi

Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Kota menangkap pengedar narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional.

Tayang:
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Ngaku Baru 2 Bulan Jualan, Pengedar Sabu-sabu di Medan Maimun Ditangkap Polisi
TRIBUN MEDAN/ISTIMEWA
PENGEDAR NARKOBA - Tampang Reza Fahlefi Lubis (36) pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Medan Maimun, usai ditangkap Polisi, Kamis (28/5/2026). Tersangka mengaku baru 2 bulan menjadi pengedar. 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Kota menangkap pengedar narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Satu tersangka bernama Reza Fahlefi Lubis (36) ditangkap tanpa perlawanan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak Tambunan mengatakan, dari Reza, didapat barang bukti narkoba 6 paket sabu dalam plastik, 1 paket isi sabu seberat 1,76 gram.

Kemudian, pihaknya juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 190 ribu.

Poltak membeberkan, berdasarkan pengakuan tersangka, ia baru 2 bulan menjadi pengedar narkoba.

"pelaku ngaku sudah menjual sabu tersebut selama 2 bulan,"kata Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak Tambunan, Kamis (28/5/2026).

Polisi menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis 28 Mei, dinihari tadi setelah mereka mendapat informasi adanya pengedar narkoba di wilayah tersebut.

Kemudian Polisi mengintai pelaku, berpura-pura menjadi pembeli, hingga mendapat momen tepat menangkapnya.

Tersangka mengaku memperoleh narkoba dari rekannya, yang kini masih diselidiki.

"Pada saat melakukan transaksi tim langsung mengamankan pelaku yang memberikan plastik klip kecil yang diduga sabu-sabu."

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
pengedar narkoba
sabusabu
Medan Maimun
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Medan Terkini
Video Pilihan
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan