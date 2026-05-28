Ngaku Baru 2 Bulan Jualan, Pengedar Sabu-sabu di Medan Maimun Ditangkap Polisi
Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Kota menangkap pengedar narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional.
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Kota menangkap pengedar narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.
Satu tersangka bernama Reza Fahlefi Lubis (36) ditangkap tanpa perlawanan.
Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak Tambunan mengatakan, dari Reza, didapat barang bukti narkoba 6 paket sabu dalam plastik, 1 paket isi sabu seberat 1,76 gram.
Kemudian, pihaknya juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 190 ribu.
Poltak membeberkan, berdasarkan pengakuan tersangka, ia baru 2 bulan menjadi pengedar narkoba.
"pelaku ngaku sudah menjual sabu tersebut selama 2 bulan,"kata Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak Tambunan, Kamis (28/5/2026).
Polisi menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis 28 Mei, dinihari tadi setelah mereka mendapat informasi adanya pengedar narkoba di wilayah tersebut.
Kemudian Polisi mengintai pelaku, berpura-pura menjadi pembeli, hingga mendapat momen tepat menangkapnya.
Tersangka mengaku memperoleh narkoba dari rekannya, yang kini masih diselidiki.
"Pada saat melakukan transaksi tim langsung mengamankan pelaku yang memberikan plastik klip kecil yang diduga sabu-sabu."
