Begal Bacok Pemuda di Marelan Gagal Rampas Motor, Satu Pelaku Tewas Saat Dikejar Massa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Nasib apes menimpa komplotan begal yang beraksi di kawasan Jalan Platina 7C, depan RS Esmun, Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (27/5/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Meski sempat melukai korban menggunakan senjata tajam, para pelaku gagal membawa kabur sepeda motor incaran mereka.

Salah seorang pelaku bahkan tewas mengenaskan setelah terjungkal dan kepalanya membentur benda keras saat dikejar warga.

Korban diketahui bernama Muhammad Aji Sidiq. Ia mengalami luka bacok saat mempertahankan sepeda motor Honda Beat hitam bernomor polisi BK 6688 AJH miliknya.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Medan Labuhan.

Menurut pengakuan Aji, malam itu dirinya keluar rumah untuk membeli makanan di sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi kejadian.

Di tengah perjalanan, ia mulai curiga dengan gerak-gerik sekelompok orang yang terlihat mengikuti dirinya dari kaca spion.

Aji kemudian mencoba memacu kendaraannya lebih cepat. Namun saat melintasi polisi tidur, para pelaku berusaha menghadangnya dari arah depan.

“Sempat berhenti dan berusaha memutar balik kendaraan. Dalam situasi kacau, aku ditendang hingga terjatuh dari motor, lalu dibacok sebanyak lima kali,” ujar Muhammad Aji Sidiq, Kamis (28/5/2026).

Aji mengungkapkan, dua dari lima bacokan tersebut mengenai bagian punggungnya.

Meski dalam kondisi terluka, ia berhasil mengunci stang sepeda motor dan melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan.

Teriakan korban membangunkan warga sekitar yang kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Dalam aksi kejar-kejaran itu, sepeda motor yang digunakan komplotan begal mengalami kecelakaan.

Nahas, satu pelaku tewas di tempat setelah terjungkal dan kepalanya membentur benda keras.

Sementara dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri.