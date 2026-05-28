Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Di Tahun 2025, Ini kata Pj Sekda Sumut

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumut Sulaiman Harahap mengatakan sebanyak 1975 perempuan dan anak di Sumut menjadi korban kekerasan.

Dikatakan Sulaiman, hal itu diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA),

Dijelaskannya, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.822 korban.

"Dari total korban pada tahun 2025, sebanyak 68,8 persen merupakan anak-anak, dengan rincian 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).

“Laporan ini hanya sebagian kecil dari kekerasan yang terjadi di masyarakat,” katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, kata Sulaiman, Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai kebijakan strategis, di antaranya penguatan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta kerja sama lintas sektoral hingga tingkat desa dan kelurahan.

Satu diantaranya, kata Sulaiman, program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Program tersebut diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan RBI, Sulaiman mengajak seluruh pihak menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi.

“Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar memenuhi target indikator kerja, tetapi tentang menyelamatkan peradaban Sumatera Utara,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Roro Endah Sri Rejeki, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas dukungannya dalam penguatan program Ruang Bersama Indonesia.

Menurutnya, RBI diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai sekitar 60 persen dari total penduduk Indonesia.

Ia mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Kualitas hidup perempuan perlu terus ditingkatkan. Hak-hak perempuan dan anak harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.

Roro juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, serta perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan.