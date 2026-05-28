Tebar Kepedulian Idul Adha, Binjai Mall Salurkan Satu Ekor Sapi Kurban untuk Warga Sekitar

TRIBUN-MEDAN.com,BINJAI - Binjai Mall kembali melakukan aksi peduli sosial terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagikan 1 ekor sapi secara langsung kepada warga kurang mampu di sekitar Binjai Mall.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Adapun warga yang mendapatkan bantuan yaitu di Jalan Soekarno Hatta No 14 Binjai Timur, Kelurahan Timbang Langkat, dibawah pengawasan Kepala Lingkungan V, Ibu Rossy Armayani Arman, SP, pada 28 Mei 2026.

Pembagian hewan kurban merupakan komitmen dari Binjai Mall sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Kota Binjai, yang mendukung dan membantu masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar lokasi mal.

Dalam momen yang penuh berkah ini, Binjai Mall berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan warga sekitar.

“Kegiatan membagi hewan kurban adalah bentuk dari kepedulian sosial perusahaan dan karyawan yang ingin berbagi kepada masyarakat di sekitar kawasan Binjai Mall,” jelas Teges Prita Soraya, Direktur Binjai Mall, PT Binjai Hatua Makmur - NWP Property.

Dalam kesempatan ini, Binjai Mall juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini, serta berharap agar Binjai Mall dapat terus memberikan manfaat positif kepada masyarakat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjungnya.

“Kami juga berharap hal ini juga merupakan ajakan untuk berbagai pihak agar bersama-sama kita dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan nilai-nilai kebaikan khususnya di antara masyarakat Binjai,” ucapnya.

Teges menambahkan, melalui kegiatan CSR ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan mempererat jalinan komunikasi antara Binjai Mall dengan masyarakat sekitar.

