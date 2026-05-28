Viral, Pengemis Pura-pura Cacat di Medan Diamuk Massa

PURA PURA CACAT - Aksi pengemis pura-pura cacat di kawasan Kecamatan Medan Helvetia, dibongkar warga, Senin (25/5/2026) kemarin. Pengemis tersebut diduga meresahkan warga, pasalnya acap kali marah karena tak dikasih uang.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jagat maya di Kota Medan mendadak dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menunjukkan aksi seorang pengemis pria paruh baya yang meresahkan warga.

Dalam video berdurasi singkat yang viral tersebut, sang pengemis nekat melancarkan modus pura-pura cacat demi memantik simpati dan belas kasihan masyarakat agar bersedia memberikan sedekah.

Nahas bagi pelaku, kedok busuknya itu akhirnya berhasil dibongkar paksa oleh sejumlah pengguna jalan dan warga sekitar yang sudah telanjur geram dengan tabiat buruknya di jalanan.

Pasalnya, oknum pengemis jalanan ini diduga kuat acap kali berbuat onar dan merugikan publik dengan cara merusak kendaraan milik pengendara yang menolak memberikan uang sumbangan.

Saat dikerumuni massa, kaki kanan pelaku sepintas memang tampak buntung, namun setelah didesak dan dipaksa membuka celana lapisnya, terbukti bahwa kedua kakinya ternyata masih utuh dan normal.

"Emang sering di situ dia, dekat simpang lampu merah itu. Minta-minta uang ke pengendara. Kadang pejalan kaki juga. Gak enaknya, kalau gak dikasih mau dilemparnya pakai batu," ujar seorang warga, Andi, Kamis (28/5/2026).

Andi membeberkan, insiden menegangkan itu terjadi di kawasan Simpang Gaperta, Jalan Asrama, Kota Medan, pada Senin (25/5/2026) kemarin, setelah pelaku nekat melempari sebuah mobil minibus.

Nekat Lempar Batu ke Mobil, Polsek Medan Helvetia Buru Pelaku

Aksi pelemparan batu tersebut dipicu lantaran sang pemilik mobil tidak sudi menuruti permintaan uang dari pelaku, hingga membuat dua pria dan satu wanita penumpang mobil turun meradang.

"Itu lah seperti di video. Dimarahi lah si pengemis ini. Dia pula ngapain sampai ngelempar batu. Terus diminta orang itu lah si pelaku ini buka kakinya karena curiga gitu kan. Terakhirnya benar, dia gak puntung kakinya," ucap Andi menceritakan kronologi di tempat kejadian perkara (TKP).

Siasat licik pelaku dilakukan dengan cara melipat kaki kanannya ke belakang, lalu menyembunyikannya secara rapi di dalam balutan celana berlapis untuk mengelabui mata masyarakat.

Terbongkarnya sandiwara ini sontak membuat warga di sekitar lokasi terperangah, sebab selama ini mereka mengira pria tersebut benar-benar seorang disabilitas yang membutuhkan uluran tangan.

Secara terpisah, Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Nelson Sipahutar, menegaskan bahwa personelnya telah diterjunkan ke lokasi kejadian guna melakukan cek TKP namun pelaku sudah telanjur kabur.

Pihak kepolisian memastikan tidak akan tinggal diam dan berjanji bakal langsung meringkus oknum pengemis nakal tersebut karena tindakannya sudah mengarah pada unsur pidana pengrusakan.

"Kami sudah ke lapangan. Akan kita tindak apabila dia melakukan pengrusakan melempar kendaraan yang lewat serta mengganggu ketertiban umum," tegas Kompol Nelson Sipahutar saat dikonfirmasi.

Guna mengantisipasi kejadian serupa berulang, Polsek Medan Helvetia ke depan segera berkoordinasi dengan pihak Camat Helvetia, Dinas Sosial, serta Satpol PP Kota Medan untuk menggelar razia penertiban.

(mns/tribun-medan.com)

