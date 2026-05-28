Diterjang Angin Kencang saat Hujan, Papan Reklame di Deli Serdang Timpa Motor dan Mobil Lewat

Hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame tumbang di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu.

Penulis: Fredy Santoso | Editor: Randy P.F Hutagaol
Diterjang Angin Kencang saat Hujan, Papan Reklame di Deli Serdang Timpa Motor dan Mobil Lewat
TRIBUN MEDAN/ISTIMEWA
REKLAME ROBOH - Jepretan layar sebuah papan reklame berbahan besi roboh hingga menimpa sepeda motor, dan mobil di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (28/5/2026) sore. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame tumbang di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (28/5/2026).

Akibatnya, sebuah sepeda motor parkir, dan sebuah mobil jenis Toyota Hilux BK 8320 RH tertimpa kerangka baliho.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo mengatakan, peristiwa terjadi sekira pukul 16:30 WIB tadi.

Ia mengatakan tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini.

Namun, kerugian materi diperkirakan mencapai jutaan rupiah karena kendaraan rusak.

"Informasi hanya kendaraan saja. Meninggal gak ada,"kata Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo, Kamis (28/5/2026).

Buntut papan reklame berbahan besi ini tumbang, arus lalu lintas sempat macet.

Saat ini tim gabungan masih melakukan evakuasi papan reklame, agar lalu lintas kembali benar-benar lancar.

"Masih proses evakuasi agar tidak menggangu lalu lintas."


(cr25/Tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
