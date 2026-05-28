Majemuk, Terjangkau dan Kampus Kualitas Dunia Favorit untuk Kuliah di Negeri Kanguru

Oleh-Oleh Wartawan Indonesia dari Austalia (1)

AUSTRALIA, benua di selatan garis khatulistiwa, menjadi negara favorit tujuan mahasiswa Indonesia kuliah. Beberapa alasannya antara lain kualitas pendidikannya standar dunia. Hidup lebih nyaman dan murah. Multikultur atau majemuk. Nuansa Asia sangat berasa. Jaraknya dekat. Data Februari 2026, lebih dari 20 ribu orang Indonesia, kuliah di Negeri Kanguru. Untuk lebih detail, simak laporan wartawan Tribun Network, Domu D. Ambarita, yang mengikuti perjalanan jurnalistik bersama Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, pekan lalu.

Kedutaan Besar Australia mengadakan kegiatan bertajuk Australia-Indonesia Senior Editors Program, selama sepekan, pertengahan hingga akhir Mei ini. Delegasi dari Jakarta berjumlah enam orang, lima di antaranya pemimpin media berbagai platform. Seorang lainnya diplomat pada Kedubes Australia di Jakarta, Lucinda Kaval.

Delegasi berangkat dari bandara Soekarno Hatta, Sabtu sore, dan pulang Sabtu malam, seminggu kemudian. Kami menuju Changi, Singapura. Terjadwal lepas landas pukul 14.20 WIB, namun tertunda hampir satu jam, alasan faktor cuaca. Pesawat Singapore Airlines SQ959 akhirnya mengangkasa. Lama penerbangan 2 jam 5 menit. Kami menempati kelas bisnis.

Mendarat di Changi, langit senja. Kami transit, pindah pesawat. Tergesa-gesa. Berlari-lari menyusuri terminal satu ke terminal lainnya. Lalu menaiki kereta api bandara. Lanjut ke Perth, Australia Barat. Pesawat bertolak pukul 19.00 waktu Singapura yang sama dengan Wita. Lama penerbangan 5 jam 10 menit. Mendarat di Perth, tengah malam, pukul 23.55 waktu Perth, sama dengan Wita juga. Tiba di hotel, Minggu dinihari.

Rangkaian perjalanan di Australia, empat hari di Perth, Negara Bagian Australia Barat, kemudian terbang ke arah timur menuju Melbourne, Negara Bagian Victoria. Pesawat Qantas Airways terbang 3 jam 30 menit. Selisih waktu kedua kota 2 jam, Melbourne lebh cepat 2 jam, atau 3 jam duluan dari waktu Jakarta. Delegasi tiga hari di Victoria. Terbang ke Singapura dalam waktu tempuh hamper 8 jam.

Delegasi mengikuti serangkaian kegiatan yang padat. Sehari, rata-rata 4 pertemuan. Keluar hotel pukul 08.30. Siang selalu santap siang dengan relasi atau narasumber. Kembali larut malam, selalu setelah diakhiri santap malam. Jadwalnya antara lain berkunjung dan berdialog dengan murid-murid sekolah dasar yang belajar budaya dan Bahasa Indonesia, bertemu menteri, atlet, asosiasi, pebinis, kalangan akademisi, Lembaga think-thank dan diplomat.

Delegasi berkunjung ke banyak kampus perguruan tinggi. Di Perth, berjumpa Dekan Fakultas Global dan ASEAN Universitas Curtin Dr Thor Kerr dan tim. Lokasinya di kampus School of Media, Creative Arts and Social Inquiry (MCASI). Di sini, delegasi bertemu dengan beberapa orang Indonesia, status dosen maupun mahasiswa doktoral.

Selanjutnya bertemu Professor L. Gordon Flake, pakar hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan geopolitik terkemuka di kawasan Indo-Pasifik. Gordon, warga Amerika, telah pindah ke Australia sejak 2014. Ia Chief Executive Officer (CEO) Perth USAsia Centre yang berbasis di The University of Western Australia (UWA), Perth.

Setelah di Kota Melbourne, delegasi berbincang dengan Indonesianis Profesor Edward Buckingham. Ia guru besar manajemen Monash Business School, Melbourne, sekaligus Program Director untuk Master in Business Innovation (MBI) di Monash University Indonesia di BSD, Tangerang. Edward menjabat Chair Victoria Chapter Australia Indonesia Business Counsil (AIBC). Ia juga pengusaha.

Hari yang sama, bertemu dengan dua orang yang pernah tinggal di Indonesia. Tito Ambyo, wartawan Indonesia/Australia dan dosen di Universitas RMIT. Satu lagi, Dr Nasya Bahfen, dosen dan peneliti perilaku remaja pada Department of Politics Media and Philosophy, Universitas La Trobe. Kemudian Rachel Thompson, Chief Executive Officer (CEO) Asialink Universitas Melbourne. Asialink adalah pusat kerja sama, lembaga pemikir (think tank), dan penggerak utama hubungan internasional di Australia dan negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia dan ASEAN.

Delegasi juga diskusi dengan pihak Southeast Asia Intelligence (SEAQ), Asia Society Australia, ASEAN-Australia Centre Universitas Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Di antaranya dengan Dr Tassia Joannides, Wakil Dekan Desain RMIT School of Fahsion & Textile.

20 Ribu Mahasiswa

Data pemerintah Australia yang dikutip Tribunnews.com dari laman education.gov.au, Indonesia peringkat ke-6 negara paling banyak mahasiswanya di negeri paling Selatan itu. Jumlah orang Indonesia, 20.403 orang; 18.817 mahasiswa lama, dan 1.586 mahasiwa baru 2026.

Australia memang menjadi negara tujuan mahasiswa internasional untuk kuliah. Mahasiswa dari berbagai negara yang kuliah di Australia berjumlah 622.043 orang. Sebaran mahasiswa Indonesia yang menempuh perguruan tinggi di Benua Australia adalah mencakup 6 negara bagian. negara Bagian New South Wales yang beribu kota Sydney sebanyak 10.217 mahasiswa, Victoria ibu kota Melbourne 6.088 mahasiswa, Queensland ibu kota Brisbane 1.527 mahasiswa, Australia Barat (Western Australia/WA) ibu kota Perth 1.636 mahasiswa, Australia Selatan (South Australia/SA) ibu kota Adelaide 473 mahasiswa, Tasmania (TAS) ibu kota Hobart 74 mahasiswa. Dua wilayah teritorial utama, yaitu Wilayah Ibu Kota Australia (Australian Capital Territory/ACT) ibu kota nasional Canberra 314 mahasiswa, dan Wilayah Utara (Northern Territory/NT) ibu kota Darwin 96 mahasiswa.

Australia menjadi negara yang paling tinggi jumlah mahasiswa asal Indonesia. Negara kedua Malaysia. Tercatat sekitar 11.443 mahasiswa. Amerika Serikat (8.348 mahasiswa pascasarjana) pada 2023-2024. Jerman (5.600 mahasiswa). Di Jepang, berkisar 5.400 hingga 6.778 orang. Di Inggris 3.124, Turki 2.252, Arab Saudi 2.001, Kanada 1.437, dan Korea Selatan 1.185 mahasiswa.

Buka Kampus di Indonesia