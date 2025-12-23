Terekam CCTV Aksi Maling Curi Sepeda Motor Milik Pelanggan di Depan Toko Sepatu di Medan

Terlihat dua orang pria diduga pelaku pencurian menyatroni situasi jalan dan parkiran sepeda motor di sebuah toko sepatu di Jalan Ayahanda, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah. Pelaku menargetkan sepeda motor milik korban, Selasa (23/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terekam di kamera Closed-Circuit Television (CCTV) aksi dua orang pria yang sedang menyatroni sepeda motor milik pelanggan toko sepatu di Jalan Ayahanda, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah.

Berdasarkan dari rekaman CCTV, terlihat dua orang pria diduga maling itu sedang memantau situasi jalan dan kondisi parkiran toko sepatu, pada Rabu (17/12/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

Salah seorang maling turun dari sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga.

Terlihat, pelaku yang beraksi memakai jaket biru dongker, celana jeans dan membawa tas berwarna hitam.

Sementara satu pelaku lainnya, memakai baju kaos lengan panjang, dan celana jeans, keduanya menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna hitam serta helm.

Merasa aman, satu pelaku langsung mengeluarkan kunci T dari kantong celana dan mematahkan salah satu sepeda motor Honda CRF milik pelanggan toko sepatu yang telah diincarnya. Sementara pelaku lainnya pun juga bersiap untuk kabur.

Setelah berhasil mematahkan stang sepeda motor milik pelanggan toko itu, pelaku pun langsung membawa kabur.

Sementara itu, pemilik sepeda motor yang dicuri oleh dua komplotan maling ini, korban pencurian ialah Lenolewis Hiskia Purba (23) warga Siliwangi, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Dalam laporannya yang tercatat dengan nomor LP/B/1057/XII/2025/SU/Polrestabes Medan/SPKT/Polsek Medan Baru, korban menyatakan mengalami kerugian satu unit sepeda motor.

Korban menjelaskan, kejadian bermula saat ia datang ke toko Hukum Sneakers di Jalan Ayahanda, pada Rabu (17/12/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, untuk membeli sepatu.

"Memarkirkan sepeda motornya dengan kondisi stang terkunci di depan toko. Saat berada di dalam, ia mendengar suara mesin motornya dinyalakan," ucap korban Lenolewis, Selasa (23/12/2025).

Begitu keluar, ia melihat sepeda motor milik sudah dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Upaya pengejaran pun tidak berhasil.

"Motor yang dicuri adalah Honda CRF tahun 2022, berwarna hitam, dengan nomor polisi BB 2725 DG, nomor rangka MH1KD1118NK319016, dan nomor mesin KD11E1318354," pungkasnya.

(Cr9/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan