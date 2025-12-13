Setelah Banjir, Daihatsu Buka Peluang Tukar Tambah Mobil dan Ingatkan Risiko Kerusakan Tertunda

TRADE IN FESTIVAL - Petugas melakukan appraisal dan pemeriksaan mesin kendaraan milik konsumen dalam Trade-In Festival Daihatsu End Year Festival (DAIFEST) 2025 di Medan, Sabtu (13/12/2025). Program ini memberi kesempatan pemilik mobil terdampak banjir untuk menukar kendaraannya dengan unit Daihatsu baru disertai edukasi perawatan kendaraan pascabanjir.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kondisi pascabanjir dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga kondisi kendaraan yang digunakan sehari-hari.

Menyikapi hal tersebut, Daihatsu membuka kesempatan trade-in bagi kendaraan terdampak banjir sekaligus mengimbau pentingnya maintenance kendaraan pascabanjir, layaknya menjaga pola hidup sehat.

Hal itu disampaikan Kepala Cabang Daihatsu SM Raja Medan, Tony Andreas, di sela kegiatan Trade-In Festival Daihatsu End Year Festival (DAIFEST) 2025 yang digelar di Nuansa Kupie, Jalan T Amir Hamzah, Medan, Sabtu (13/12/2025).

“Di kondisi pascabanjir dan cuaca ekstrem yang tidak bisa terhindarkan, kita perlu memaintenance diri dengan menjaga pola hidup, begitu juga dengan kendaraan. Bulan ini, terutama Desember 2025, adalah momen terakhir sekaligus puncak DAIFEST yang berlangsung dari Oktober sampai Desember,” ujar Tony.

Ia menjelaskan, meski banjir baru saja terjadi, Daihatsu tetap memberikan ruang bagi konsumen yang ingin meng-upgrade kendaraan lama ke unit baru melalui program Trade-In Festival.

“Pak Ade dari bengkel Daihatsu sudah menjabarkan tentang maintenance kendaraan pascabanjir. Nah, kami juga membuka kesempatan bagi bapak-ibu, sahabat Daihatsu semua yang ingin upgrade kendaraan,” katanya.

Tony mencontohkan, kendaraan yang terendam banjir dengan ketinggian air cukup signifikan tetap bisa mengikuti program trade-in, selama melalui proses appraisal.

“Misalnya unitnya Ayla, rumahnya sempat terendam air cukup tinggi, lalu ingin tukar tambah ke mobil Daihatsu baru, misalnya ke Terios, itu tetap bisa. Pastinya nanti ada appraisal. Hari ini kami bekerja sama dengan grup Astra, yaitu OLXmobbi, yang melakukan penilaian kondisi kendaraan,” jelasnya.

Ia tidak menampik bahwa kendaraan bekas banjir pasti mengalami dampak tertentu.

“Kalau ditanya apakah ada impact bekas banjir, pasti ada. Kemungkinan besar ada. Tapi berapa persentasenya, itu menjadi ranahnya pihak OLXmobbi sebagai appraisal,” tambahnya.

Meski demikian, Daihatsu memastikan konsumen tetap memperoleh benefit khusus yang tidak didapatkan pada hari biasa.

“Khusus trade-in hari ini, Sabtu 13 Desember 2025, konsumen bisa mendapatkan cashback maksimal Rp 6 juta, ditambah voucher belanja Rp 1,5 juta.

Trade-in bisa untuk seluruh merek kendaraan, mau Daihatsu atau merek lain, silakan dibawa. Namun pembelian unit barunya wajib Daihatsu,” tegas Tony.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Cabang Astra Daihatsu Marelan Jonfarel Sipayung, Kepala Cabang Astra Daihatsu Johor Rahma Dori, Kepala Cabang Astra Daihatsu Medan Krakatau Darwin, serta Kepala Bengkel Astra Daihatsu Krakatau Ade Firman Gunawan.

Sementara itu, Ade Firman Gunawan mengungkapkan, dampak banjir terhadap kendaraan cukup signifikan. Dalam dua pekan terakhir, pihak bengkel telah menangani sekitar 108 unit kendaraan yang terdampak banjir.