Tampil Keren, Inilah Spesifikasi Kawasaki W175 ABS dan Kawasaki W175 Street

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kawasaki W175 ABS dan Kawasaki W175 Street adalah sepeda motor bergaya retro klasik modern dari Kawasaki.

Kedua motor ini mewarisi DNA ikonik W Series sejak W1 tahun 1966, dengan desain sederhana berlampu bulat, tangki berlekuk elegan, dan proporsi timeless yang ideal untuk berkendara santai harian di perkotaan Indonesia.

PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) secara resmi meluncurkan kedua model ini pada 24 Desember 2025 di Jakarta, menjelang akhir tahun, dan langsung tersedia untuk dipesan melalui dealer resmi di seluruh Indonesia.

Peluncuran ini menandai kembalinya W175 dengan pembaruan signifikan seperti mesin injeksi dan rem ABS, menggantikan versi karburator sebelumnya.

Spesifikasi Kawasaki W175 ABS dan Kawasaki W175 Street

Kedua model ini mempertahankan siluet retro autentik dengan lampu depan bulat beraksen krom, emblem "W" tiga dimensi pada tangki, serta panel speedometer semi-digital bergaya klasik yang menyertakan indikator modern seperti fuel gauge.

Dimensi bodi lebih besar dibanding generasi sebelumnya, didukung rangka semi-double cradle kokoh, suspensi teleskopik depan berdiameter 30 mm, dan dual shockbreaker belakang untuk kenyamanan berkendara natural dengan jok tuck-and-roll berbantalan tebal.

Detail seperti spakbor baja, knalpot peashooter, dan lampu belakang mirip W800 semakin menegaskan aura vintage yang elegan.

Perbedaan Utama

Kawasaki W175 ABS menggunakan pelek jari-jari (spoke wheels) 17 inci yang memperkuat kesan retro murni, sementara W175 Street tampil lebih urban dengan pelek palang (alloy wheels) 17 inci dan ban tubeless untuk kepraktisan kota.

Warna W175 ABS tersedia Pearl Stardust White dan Metallic Graphite Grey, sedangkan W175 Street hadir dalam Metallic Spark Black yang sleek.

Keduanya dibekali rem cakram depan 270 mm dengan single-channel ABS untuk keselamatan optimal, plus rem tromol belakang yang menjaga estetika klasik.

Mesin dan Performa

Mesin 177 cc satu silinder berpendingin udara dengan fuel injection menghasilkan torsi kuat di putaran rendah-menengah.

Kendaraan ini ideal untuk penggunaan harian atau touring ringan, didukung transmisi 5-percepatan, engine balancer untuk minim getaran, dan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Sistem injeksi modern ini meningkatkan responsivitas dibanding karburator lama, sementara posisi riding upright memastikan kontrol mudah di lalu lintas padat.​

Untuk harga OTR Jakarta Kawasaki W175 ABS adalah Rp38.500.000, sedangkan W175 Street Rp38.900.000, mencerminkan perbedaan fitur kaki-kaki dan desain urbannya.

Harga ini berlaku per akhir 2025 dan dapat bervariasi di daerah lain seperti Medan tergantung dealer, dengan nilai tambah dari teknologi ABS dan injeksi yang jarang di kelas retro seharga ini.

Perbedaan Fitur Keselamatan

Kawasaki W175 ABS dan W175 Street memiliki fitur keselamatan yang identik, tanpa perbedaan signifikan di antara keduanya.

Kedua model dilengkapi rem cakram depan berdiameter 270 mm dengan single-channel ABS, yang mencegah roda terkunci saat pengereman darurat pada permukaan licin, serta rem tromol belakang 110 mm untuk kestabilan tambahan.

Fitur ABS ini diterapkan pada roda depan saja, menjaga estetika retro sambil meningkatkan keamanan di lalu lintas kota.

Rangka semi-double cradle yang kokoh pada keduanya memberikan kestabilan handling, dipadukan suspensi teleskopik depan 30 mm dengan fork boots dan dual shock belakang berpengatur preload untuk mengurangi getaran serta menjaga keseimbangan saat bermanuver.

Dimensi seperti jarak poros roda 1320 mm dan ground clearance 150 mm mendukung kestabilan di berbagai kondisi jalan Indonesia.

Panel speedometer semi-digital mencakup indikator fuel gauge dan trip meter untuk memantau perjalanan secara aman, sementara posisi riding upright dengan jok tebal meminimalkan kelelahan pengendara jarak jauh.

Mesin dengan engine balancer juga berkontribusi pada pengendalian halus, mengurangi risiko hilang traksi akibat getaran berlebih.(ray/tribun-medan.com)

