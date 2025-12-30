Gahar! Spesifikasi Suzuki Jimny 5 Pintu Monster Hunter Wilds Rakitan India

RAKITAN INDIA- Suzuki akan menampilkan mobil rakitan dari India, Suzuki Jimny Monster Hunter Wilds. Rencananya, mobil ini akan dipamerkan pada ajang Tokyo Auto Salon 2026.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Tokyo Auto Salon 2026 rencananya akan berlangsung di Makuhari Messe, Chiba, Jepang pada Jumat, 9 Januari hingga Minggu, 11 Januari 2026.

Dalam menyambut event bergengsi ini, Suzuki telah menyapkan sederet kendaraan modifikasi, termasuk Suzuki Jimny yang cukup kesohor.

Pada event yang digelar di dekat Tokyo itu, akan hadir Suzuki Jimny 5-pintu rakitan India yang diberi nama Monster Hunter Wilds.

Kendaraan Suzuki Jimny Monster Hunter Wilds ini terinspirasi dari gim action role-playing besutan Capcom yang dirilis awal tahun ini.

Bila dilihat dari tampilannya, Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition tampak begitu unik, dan tentunya sangat gahar.

Spesifikasi Suzuki Jimy 5 Pintu

Karena Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition ini adalah Suzuki Jimny 5 pintu yang dimodifikasi, maka mari kita simak seperti apa spesifikasi aslinya.

Suzuki Jimny 5-pintu menawarkan spesifikasi yang menggabungkan gaya retro klasik dengan kemampuan off-road tangguh, menjadikannya pilihan ideal bagi pecinta petualangan.

Model ini menggunakan mesin bensin K15B berkapasitas 1.462 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris DOHC, menghasilkan tenaga maksimal 102 PS pada 6.000 rpm dan torsi puncak 130 Nm pada 4.000 rpm, yang disalurkan melalui transmisi manual 5-percepatan atau otomatis 4-percepatan.

Sistem penggerak AllGrip Pro 4WD part-time dengan mode 2H, 4H, dan 4L memastikan performa superior di medan berat, didukung suspensi rigid axle 3-link dengan coil spring depan-belakang, ground clearance 210 mm, approach angle 36 derajat, departure angle 50 derajat, serta break-over angle 24 derajat.

Dimensi Suzuki Jimny 5-pintu mencapai panjang 3.965 mm, lebar 1.645 mm, tinggi 1.720 mm, dan wheelbase 2.590 mm, memberikan ruang lebih luas dibanding versi 3-pintu tanpa mengorbankan karakter SUV kompak.

Ban berukuran 195/80 R15 melengkapi roda 15 inci, sementara desain kotak dengan grille tujuh slot khas Jimny mempertahankan nuansa tradisional yang ikonik.

Fitur Interior dan Kenyamanan

Interior Jimny 5-pintu menonjol dengan AC digital otomatis, push start button, keyless entry, serta kontrol audio di setir, ditambah sistem audio empat speaker yang memadai untuk kelasnya.

Fitur keselamatan lebih lengkap daripada model 3-pintu, termasuk enam SRS airbag, Brake Slip Limited Differential, Electronic Stability Programme, Hill Descent Control, dan Hill Hold Assist.

Kapasitas tangki bahan bakar 40 liter mendukung efisiensi irit di jalan kota maupun off-road ringan hingga sedang.

Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition

Suzuki Jimny 5-pintu standar yang dirakit di India menjadi basis untuk edisi khusus Monster Hunter Wilds, yang meluncur sebagai kolaborasi dengan game populer tersebut dan menargetkan pasar seperti Indonesia melalui impor CBU dari India.

Spesifikasi inti seperti mesin K15B 1.462 cc, tenaga 102 PS, torsi 130 Nm, transmisi MT/AT, serta sistem AllGrip Pro dan suspensi rigid axle tetap sama persis, karena edisi ini tidak mengubah performa mekanis utama demi mempertahankan kemampuan off-road autentik.

Perbedaan utama terletak pada elemen kosmetik eksterior seperti stiker grafis bertema Monster Hunter Wilds (misalnya motif monster Rathalos atau lingkungan liar).