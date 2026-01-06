Bocoran Hyundai Creta 2026 Mulai dari Desain dan Interiornya

PRODUK HYUNDAI- Hyundai Creta EV adalah produk Hyundai tahun 2025 yang masih layak digunakan hingga saat ini.

Ringkasan Berita: Hyundai Creta 2026 telah menjalani proses facelift sebagai penyegaran mid-cycle refresh dan dijadwalkan meluncur pada 9 Januari 2025, menyasar segmen SUV-B di Indonesia

Creta 2026 tampil dengan gril lebih besar, lampu LED ramping, DRL mencolok, velg alloy baru, serta lampu belakang LED yang terhubung, memberikan kesan futuristik dan sporty

Hyundai SmartSense hadir dengan 16 fitur keselamatan aktif, diperkirakan dibanderol mulai Rp 300 jutaan dan siap bersaing di segmen SUV kompak

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pecinta dan pegiat otomotif tengah menantikan hadirnya Hyundai Creta 2026 yang baru saha menjalani proses facelift.

Facelift mobil adalah pembaruan desain minor pada model mobil yang sudah ada, baik eksterior maupun interior.

Tujuannya tentu saja untuk memberikan tampilan lebih segar dan modern tanpa mengubah platform dasarnya, sering disebut mid-cycle refresh, tujuannya menjaga daya tarik mobil di pasar sambil menunggu pengembangan model baru sepenuhnya (disebut All New).

TAMPILAN MENAWAN- Ilustrasi produk Hyundai dengan tampilan menawan.

Perubahan biasanya meliputi gril, bumper, lampu (depan/belakang), desain velg, serta tambahan fitur teknologi atau keselamatan baru.

Nah, untuk Hyundai Creta ini, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) sempat memberikan bocorannya seperti apa.

Mobil Hyundari Creta yang masuk kelas SUV-B tersebut rencananya akan meluncur pada 9 Januari 2025.

Untuk kategori wholesales periode Januari-November 2025, Creta facelift berhasil terjual sebanyak 4.257 unit.

Data tersebut diperoleh dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Gaikindo merupakan asosiasi yang mewakili industri otomotif nasional, Didirikan pada tahun 1971 untuk memajukan kendaraan manufaktur bermotor di Indonesia.

“Dengan Creta yang saat ini menempati posisi nomor dua di kelasnya, Hyundai Motors Indonesia semakin percaya diri bahwa Creta edisi terbaru yang akan kami hadirkan merupakan jawaban atas kebutuhan konsumen dan tantangan mobilitas masyarakat Indonesia,” ujar Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT HMID, dalam keterangan resminya, dikutip dari Kompas.com.

Bocoran Hyundai Creta 2026

Hyundai Creta 2026 facelift menghadirkan pembaruan signifikan pada desain eksterior, interior, dan fitur teknologi untuk memperkuat posisinya di segmen SUV kompak.​

Bagian depan Creta 2026 tampil lebih agresif dengan gril lebih besar ala desain Hyundai terbaru, lampu LED headlamp ramping, serta DRL (Daytime Running Lights) yang mencolok.

Sisi samping mempertahankan siluet berotot namun dilengkapi velg alloy baru, sementara belakang hadirkan tailgate yang didesain ulang dan lampu belakang LED yang terhubung untuk kesan modern futuristik.

HYUNDAI CRETA- Hyudai Creta melalui proses facelift dan akan hadir kembali pada 2026 dengan tampilan dan interior yang meawan.

Interior, Fitur Teknologi, Keselamatan

Kabin Creta facelift terasa lebih premium berkat dashboard baru yang clean dan upscale, material soft-touch, serta ruang kaki serta kepala yang lapang untuk perjalanan jauh.

Ventilasi AC kini tersebar di tengah dan atas konsol, terinspirasi model elektrifikasi Hyundai, menambah kesan ergonomis.​

Infotainment layar sentuh lebih besar mendukung konektivitas Bluelink, sementara hiburan ditingkatkan dengan sistem premium.

Hyundai SmartSense hadir lengkap dengan 16 teknologi keselamatan aktif seperti adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitoring, dan Autonomous Emergency Braking.​

Enam airbag standar, kontrol stabilitas elektronik, hill start assist, serta kamera 360° jadi fitur dasar, ditambah struktur bodi lebih kuat untuk keselamatan tabrakan.

Opsi mesin termasuk bensin, turbo, dan potensi EV dengan efisiensi tinggi, meski spesifikasi Indonesia disesuaikan pasar lokal.

Creta 2026 siap bersaing dengan Kia Seltos, Honda Elevate, dan Tata Curvv berkat kombinasi gaya "Spotlight in Motion", performa, dan harga kompetitif mulai sekitar Rp 300 juta untuk varian dasar.

"Kita juga mempersiapkan mesin hybrid untuk Creta. Jadi, kita akan memperkenalkan banyak hybrid," kata Presiden Direktur PT HMID Ju Hun Lee kepada wartawan, saat ditemui di Tangerang, beberapa waktu lalu.(ray/tribun-medan.com)

