Spesifikasi dan Harga Jaecoo J5 yang Sudah Beredar di Pasar Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM,- Jaecoo J5 adalah SUV crossover subkompak segmen C yang diproduksi oleh Chery asal Tiongkok sejak 2025 dan dipasarkan di bawah merek Jaecoo.

Di Indonesia, model ini dirilis pada 25 Juli 2025.

Sebelumnya, Jaecoo J5 telah lebih dulu tampil di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Jaecoo J5 memadukan gaya desain klasik SUV dengan teknologi modern dan efisiensi tinggi, serta fitur yang relevan dengan kebutuhan pengemudi masa kini.

Mobil ini menawarkan desain modern mirip Range Rover Evoque, cocok untuk penggunaan perkotaan sekaligus offroad ringan.

Spesifikasi Jaecoo J5

Motor listrik ini menghasilkan daya maksimum 155 kW, setara dengan 207 hingga 211 PS tergantung konversi, dan torsi puncak 288 Nm yang tersedia secara instan.

Akselerasi dari 0-100 km/jam tercapai dalam 7,7 detik, menjadikannya responsif di jalan kota maupun tanjakan.

Motor listrik Jaecoo J5 EV berpenggerak roda depan (FWD) dengan putaran hingga 18.000 rpm, memberikan dorongan kuat tanpa jeda seperti mesin pembakaran konvensional.

Tenaga instan ini terasa saat menekan pedal gas, ideal untuk manuver lincah di lalu lintas padat atau offroad ringan, sebagaimana terbukti dalam uji coba dari Bekasi ke Bogor yang stabil di medan bergelombang.

Kombinasi daya dan torsi memungkinkan kecepatan tertinggi hingga 174 km/jam, cocok untuk perjalanan antarkota.

Akselerasi 7,7 detik menempatkan J5 EV kompetitif di kelas SUV listrik subkompak, unggul berkat distribusi torsi langsung ke roda depan tanpa transmisi konvensional.

Mode berkendara Eco, Normal, dan Sport memungkinkan penyesuaian, di mana mode Sport memaksimalkan akselerasi untuk overtaking cepat.

Regenerative braking turut mendukung efisiensi, mengembalikan energi saat pengereman untuk memperpanjang jarak tempuh hingga 461 km (NEDC).

Adapun baterainya, yakni baterai LFP 60,9 kWh (net 58,9 kWh) memberi daya konsisten untuk performa tersebut, dengan konsumsi 16,6 kWh/100 km.