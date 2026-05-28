5 Keunggulan Mitsubishi Destinator untuk Taklukkan Jalur Lintas Sumatra!
Mitsubishi Destinator hadir sebagai jawaban bagi para pengendara yang membutuhkan kendaraan tangguh untuk menaklukkan kerasnya medan di Sumatra.
TRIBUN-MEDAN.COM - Mitsubishi Destinator hadir sebagai jawaban bagi para pengendara yang membutuhkan kendaraan tangguh untuk menaklukkan kerasnya medan di wilayah Sumatra.
Dengan kondisi geografis yang didominasi tanjakan curam, tikungan tajam, serta rute lintas provinsi yang panjang, durabilitas kendaraan menjadi faktor penentu yang paling utama untuk kenyamanan dan keselamatan.
Fungsionalitas dan ketangguhan mesin adalah harga mati bagi masyarakat di wilayah Sumatra. Itulah yang ditawarkan Mitsubishi Destinator yang hadir dalam beberapa pilihan varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mulai dari GLS, Exceed, hingga Ultimate.
Masing-masing varian menawarkan karakter yang berbeda. Varian GLS hadir sebagai pilihan dasar dengan fitur esensial, Exceed menawarkan keseimbangan antara harga dan kelengkapan fitur, sedangkan Ultimate hadir dengan teknologi dan fitur yang lebih premium.
Bagi masyarakat Sumatra yang membutuhkan kendaraan dengan keseimbangan antara performa, kenyamanan, dan value for money, varian Exceed menjadi salah satu pilihan menarik. Soal harga, Mitsubishi Destinator varian Exceed dipasarkan pada kisaran Rp420 jutaan.
Dengan banderol tersebut, konsumen sudah bisa mendapatkan SUV keluarga yang menggabungkan desain atraktif, performa mesin 1.500 cc turbo, hingga biaya operasional yang tetap efisien untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.
Tidak hanya itu, SUV tangguh ini juga masih dilengkapi akomodasi kabin yang luas khas keluarga modern, khususnya untuk mereka yang mendambakan mobil tangguh dan bernilai fungsionalitas tinggi.
5 Keunggulan Mitsubishi Destinator Exceed, Cocok Libas Jalanan Lintas Sumatra
Lantas, kenapa Mitsubishi Destinator Exceed disebut cocok untuk mereka yang tinggal di Sumatra? Berikut ini 5 keunggulan Mitsubishi Destinator Exceed, mobil tangguh yang cocok untuk menaklukkan jalanan di Sumatra:
Mesin 1.500 cc Turbo: Akselerasi Responsif dan EfisienMitsubishi Destinator Exceed juga dibekali mesin 1.500 cc turbocharged yang bertenaga sejak putaran mesin awal. Mesin 1.500 cc tersebut juga dibekali dengan water cooled intercooler, yang menghasilkan akselerasi instan namun tetap efisien dalam penggunaan bahan bakar.
Performa mesin turbocharged ini sangat fungsional untuk Anda jika harus menyalip kendaraan besar di jalanan menanjak seperti jalur lintas Sumatra. Mesin bertenaga sangat penting agar nyaman di medan yang menanjak atau berkelok.
Tarmac Mode: Rahasia Destinator Exceed di PerbukitanTarmac Mode merupakan salah satu fitur Drive Mode yang membantu kendaraan terasa lebih responsif dan stabil saat digunakan di jalan beraspal. Mode berkendara ini membantu meningkatkan respons akselerasi dan kestabilan kendaraan saat melaju di jalan beraspal maupun jalur berliku.
Fitur unggulan ini menjadi game changer, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah Sumatra. Yang sehari-harinya, harus berhadapan dengan perbukitan dengan jalanan berkelok, menanjak hingga tikungan tajam di lintas Sumatra.
Selain mode Tarmac, pengendara juga memiliki opsi mode berkendara lainnya yang dapat disesuaikan dengan medan yang dilalui. SUV premium ini menghadirkan 5 mode berkendara, yaitu: Normal, Wet, Gravel, Tarmac, dan Mud.
Fitur Keselamatan Dasar yang Makin OptimalMasih bicara soal Tarmac Mode, khusus Mitsubishi Destinator Exceed, fitur keselamatan dasar yang ada di semua mobil Mitsubishi, makin optimal. Fitur keselamatan tersebut adalah Active Yaw Control (AYC), yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan di berbagai kondisi jalan, dengan menyesuaikan distribusi gaya pengereman antar roda.
Sistem AYC ini sangat berguna saat menikung atau ketika melaju di jalanan yang licin. Dan ketika Tarmac Mode, fitur AYC bekerja lebih optimal untuk membantu kendaraan tetap stabil, sehingga pengemudi dapat melaju dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi di jalanan berliku seperti di lintas Sumatra.
