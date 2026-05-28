5 Keunggulan Mitsubishi Destinator untuk Taklukkan Jalur Lintas Sumatra!

TRIBUN-MEDAN.COM - Mitsubishi Destinator hadir sebagai jawaban bagi para pengendara yang membutuhkan kendaraan tangguh untuk menaklukkan kerasnya medan di wilayah Sumatra.

Dengan kondisi geografis yang didominasi tanjakan curam, tikungan tajam, serta rute lintas provinsi yang panjang, durabilitas kendaraan menjadi faktor penentu yang paling utama untuk kenyamanan dan keselamatan.

Fungsionalitas dan ketangguhan mesin adalah harga mati bagi masyarakat di wilayah Sumatra. Itulah yang ditawarkan Mitsubishi Destinator yang hadir dalam beberapa pilihan varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mulai dari GLS, Exceed, hingga Ultimate.

Masing-masing varian menawarkan karakter yang berbeda. Varian GLS hadir sebagai pilihan dasar dengan fitur esensial, Exceed menawarkan keseimbangan antara harga dan kelengkapan fitur, sedangkan Ultimate hadir dengan teknologi dan fitur yang lebih premium.

Bagi masyarakat Sumatra yang membutuhkan kendaraan dengan keseimbangan antara performa, kenyamanan, dan value for money, varian Exceed menjadi salah satu pilihan menarik. Soal harga, Mitsubishi Destinator varian Exceed dipasarkan pada kisaran Rp420 jutaan.

Dengan banderol tersebut, konsumen sudah bisa mendapatkan SUV keluarga yang menggabungkan desain atraktif, performa mesin 1.500 cc turbo, hingga biaya operasional yang tetap efisien untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.

Tidak hanya itu, SUV tangguh ini juga masih dilengkapi akomodasi kabin yang luas khas keluarga modern, khususnya untuk mereka yang mendambakan mobil tangguh dan bernilai fungsionalitas tinggi.

5 Keunggulan Mitsubishi Destinator Exceed, Cocok Libas Jalanan Lintas Sumatra

Lantas, kenapa Mitsubishi Destinator Exceed disebut cocok untuk mereka yang tinggal di Sumatra? Berikut ini 5 keunggulan Mitsubishi Destinator Exceed, mobil tangguh yang cocok untuk menaklukkan jalanan di Sumatra: