Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin Pimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

HARI GURU: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 hari ini, Selasa (25/11/2025). Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, memimpin jalannya upacara dan membacakan sambutan Menteri Pendidikan RI, Abdul Muti. (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 hari ini, Selasa (25/11/2025).

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, memimpin jalannya upacara dan membacakan sambutan Menteri Pendidikan RI, Abdul Mu'ti.

Dalam sambutannya, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa guru adalah agen pembelajaran dan peradaban yang sangat penting bagi kemajuan bangsa.

Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan moral generasi muda.

Mereka mengemban tugas profetik untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun nalar kritis, hati yang jernih, serta akhlak mulia.

Di tengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi murid saat ini, seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan pada gawai, judi online, kesulitan ekonomi, dan keharmonisan keluarga, peran guru semakin vital sebagai figur inspiratif dan teladan.

Abdul Mu'ti menekankan bahwa guru harus menjadi sosok yang digugu dan ditiru, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas.

Guru berperan sebagai orang tua kedua, mentor, motivator, dan sahabat bagi murid dalam suka dan duka.

Kehadiran guru yang mampu memberikan bimbingan dan dukungan emosional sangat dibutuhkan untuk membantu murid menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Menteri Pendidikan juga mengajak seluruh masyarakat dan orang tua untuk lebih menghargai jerih payah para guru. Jangan hanya menilai kinerja guru dari angka-angka atau hasil ujian semata.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, di mana peran utama tetap berada di tangan orang tua dan keluarga.

Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama yang baik antara orang tua dan guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak.

Upacara Peringatan Hari Guru Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat ini diikuti oleh ratusan guru dari seluruh Kabupaten Pakpak Bharat, para kepala sekolah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta banyak undangan lainnya.

Acara ini menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para guru dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat dan komitmen para guru semakin menguat dalam menjalankan tugas mulianya.

Pendidikan yang berkualitas dan karakter yang kuat akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

