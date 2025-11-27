Nota Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Pakpak Bharat 2026

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd membacakan pidato Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Pakpak Bharat 2026, Kamis (27/11/2025). (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd membacakan pidato Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Pakpak Bharat 2026, Kamis (27/11/2025).

Sidang Paripurna ini sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Pakpak Bharat, Mansehat Manik, yang langsung mempersilakan Wakil Bupati untuk membacakan Pidato Nota Jawaban Bupati usai sidang dibuka.

Di awal pidatonya, Mutsyuhito Solin menyampaikan belasungkawa dan rasa prihatin atas bencana alam tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

"Kami sampaikan belasungkawa dan turut berduka cita atas terjadinya longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, atas korban jiwa yang terjadi di Kecamatan Sitellu Talu Urang Jehe. Pemerintah bersama segenap mitra, baik TNI maupun Polri, serta Instansi lainnya termasuk masyarakat setempat akan terus berupaya melakukan penanganan terbaik, dan upaya tercepat untuk menormalisasi akibat bencana alam ini,"ucap Wakil Bupati mengawali sambutannya.

Selanjutnya, Wakil Bupati pun menjelaskan bahwa RAPBD Pakpak Bharat Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek strategis dan kebutuhan pembangunan daerah.

Fokus utama dalam RAPBD ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Mutsyuhito Solin menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan keuangan dan sumber daya yang terbatas.

Oleh karena itu, penyusunan RAPBD dilakukan secara cermat dan transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPRD dan masyarakat.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh anggota DPRD dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan RAPBD Pakpak Bharat Tahun 2026 agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.

Selain itu, dalam Nota Jawaban ini juga dijelaskan beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengembangan pariwisata lokal yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian daerah.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Sidang paripurna yang berlangsung dengan suasana kondusif ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam proses pengesahan RAPBD Pakpak Bharat Tahun 2026, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Wakil Bupati menutup pidatonya dengan harapan agar seluruh pihak dapat bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat yang lebih baik di masa depan.

"Mudah-mudahan penjelasan kami didalam Nota Jawaban ini bisa memberikan penjelasan yang tepat atas tanggapan, saran dan pertanyaan dari segenap Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi pada Sidang Pemandangan Umum yang lalu, penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Pakpak Bharat Tahun 2026 tentu akan terus kita lakukan hingga nanti akan disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah yang baru,"ucap Mutsyuhito Solin.

