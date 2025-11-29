Bencana Longsor di Pakpak Bharat: Anggota Batalyon TP 906 Bersama Pemkab Bikin Jalan Alternatif

Tim Penanggulangan Bencana Longsor yang dikirim Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, telah berhasil mencapai Desa Sibongkaras, salah satu desa terjauh yang terisolasi akibat longsor di beberapa titik jalan menuju desa ini, Sabtu (29/11/2025). (diskominfo pakpak bharat)

"Kami sudah sampai di Sibongkaras, bertemu dengan masyarakat di sana dan syukur kepada Tuhan mereka baik-baik saja,"ujar Plt. Asisten Administrasi dan Pembangunan Pakpak Bharat, Zeplin A Purba, yang turut turun ke lokasi.

"Kami berangkat jam 09.00 pagi, berjalan kaki dari Napatumbuk sampai Desa Sibongkaras,dan pulang juga jalan kaki. Tiba di Napatumbuk jam 21.00 malam,"jelasnya kemudian.

Ada 13 titik longsor jalan Kuta Tinggi menuju Sibongkaras.

"Bersama anggota Batalyon TP 906, kami membuat jalan alternatif memakai peralatan seadanya, pakai kayu, karena tenaga manual pasti tidak mampu. Alat berat sudah tiba dan sudah mulai bekerja menormalisasi material-material longsoran yang menutup jalan,"ungkap dia.

Terpisah, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, berpesan agar wilayah-wilayah terpencil yang terisolasi akibat bencana tanah longsor menjadi perioritas utama penanganan.

"Utamakan wilayah yang terputus dan terisolasi, upayakana sesegera mungkin mengirim bantuan, baik logistik dan peralatan lainnya,"pesan Bupati Franc.

