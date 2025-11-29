Pakpak Bharat
Bencana Longsor di Pakpak Bharat: Anggota Batalyon TP 906 Bersama Pemkab Bikin Jalan Alternatif
Tim Penanggulangan Bencana Longsor yang dikirim Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah berhasil mencapai desa Sibongkaras
TRIBUN-MEDAN.COM - Tim Penanggulangan Bencana Longsor yang dikirim Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, telah berhasil mencapai Desa Sibongkaras, salah satu desa terjauh yang terisolasi akibat longsor di beberapa titik jalan menuju desa ini, Sabtu (29/11/2025).
"Kami sudah sampai di Sibongkaras, bertemu dengan masyarakat di sana dan syukur kepada Tuhan mereka baik-baik saja,"ujar Plt. Asisten Administrasi dan Pembangunan Pakpak Bharat, Zeplin A Purba, yang turut turun ke lokasi.
"Kami berangkat jam 09.00 pagi, berjalan kaki dari Napatumbuk sampai Desa Sibongkaras,dan pulang juga jalan kaki. Tiba di Napatumbuk jam 21.00 malam,"jelasnya kemudian.
Ada 13 titik longsor jalan Kuta Tinggi menuju Sibongkaras.
"Bersama anggota Batalyon TP 906, kami membuat jalan alternatif memakai peralatan seadanya, pakai kayu, karena tenaga manual pasti tidak mampu. Alat berat sudah tiba dan sudah mulai bekerja menormalisasi material-material longsoran yang menutup jalan,"ungkap dia.
Terpisah, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, berpesan agar wilayah-wilayah terpencil yang terisolasi akibat bencana tanah longsor menjadi perioritas utama penanganan.
"Utamakan wilayah yang terputus dan terisolasi, upayakana sesegera mungkin mengirim bantuan, baik logistik dan peralatan lainnya,"pesan Bupati Franc.
(*/Tribun-medan.com)
bencana longsor di pakpak bharat
Korban Banjir Longsor di Sumut
banjir dan longsor di sumatera
Pakpak Bharat
|Penanggulangan Bencana: Sekda dan Pimpinan OPD Tinjau Beberapa Titik Longsor di Pakpak Bharat
|Nota Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Pakpak Bharat 2026
|Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin Pimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025
|PENGEMBANGAN Gambir di Pakpak Bharat: Potensi dan Harapan untuk Pasar Internasional
|Pemkab Pakpak Bharat dan Kementerian Pertanian RI Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi HDDAP
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.