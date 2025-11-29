Tim BPBD Pakpak Bharat Bersama Warga dan TNI-Polri Terus Bekerja Membersihkan Material Longsoran

Longsor terjadi di sejumlah titik di ruas Pakpak Bharat Dairi baik melalui Delleng Lumut (Sukaramai-Nantampuk Mas), Kuta Dame (Via Parjaratan), dan juga melalui Kuta Jungak (Kuta Jungak-Dairi). (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Tim BPBD Pakpak Bharat terus bekerja membersihkan material longsoran yang menutup badan jalan di Dusun Nambunga Buluh, Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Pakpak Bharat, Sumut, Sabtu (29/11/2025).

Guna mempercepat upaya penanganan, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan telah mengirim unit armada damkar milik mereka untuk membersihkan badan jalan dari sisa material longsoran berupa lumpur dan tanah serta bebatuan.

"Ini salah satu perioritas utama saat ini, mengingat masyarakat di Desa Simerpara dan Desa Majanggut II telah terisolasi selama beberapa waktu. Akses ini harus segera dibuka supaya jalur logistik dan sembako bisa lancar kembali,"jelas Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si.

Augusman memperkirakan, upaya penanganan akan membutuhkan waktu hingga beberapa jam ke depan. "Kita upayakan hari ini selesai, kami berharap masyarakat bisa bersabar,"ucap dia.

Augusman Harapan Padang menyampaikan, hingga saat ini tim BPBD dibantu beberapa warga serta instansi termasuk TNI dan Polri terus berupaya melakukan penanganan dibeberapa titik.

Longsor di Kecamatan Kerajaan

Saat ini sejumlah akses menuju dan dari Kabupaten Pakpak Bharat terputus total sehingga membutuhkan penanganan segera.

Longsor terjadi di sejumlah titik di ruas Pakpak Bharat Dairi baik melalui Delleng Lumut (Sukaramai-Nantampuk Mas), Kuta Dame (Via Parjaratan), dan juga melalui Kuta Jungak (Kuta Jungak-Dairi).

Di lokasi puluhan warga Desa bersama personil Tagana Pakpak Bharat bergotong royong membuat jalan alternatif usai jalan utama tertimbun material longsor.

Jalan alternatif ini sangat bermanfaat untuk mobilisasi penduduk dan kenderaan roda dua untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat.

Akibat bencana alam longsor ini, menyebabkan aktifitas masyarakat lumpuh total, beberapa wilayah terisolasi.

Augusman Harapan Padang mengatakan, untuk upaya percepatan penanganan longsor ini pihaknya telah berkoordinasi dengan banyak pihak terkait untuk bisa memberikan bantuan penanganan.

"Kami mohon masyarakat supaya bersabar, dan doakan tim kami di lapangan supaya semua baik-baik saja,"jelas Augusman.

(*/Tribun-medan.com)

