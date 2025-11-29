Pakpak Bharat

Dinas Sosial Pakpak Bharat Salurkan Bantuan Bagi Para Korban Bencana Alam Tanah Longsor

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor

Editor: AbdiTumanggor
zoom-inlihat foto Dinas Sosial Pakpak Bharat Salurkan Bantuan Bagi Para Korban Bencana Alam Tanah Longsor
TRIBUN MEDAN/Diskominfo Pakpak Bharat
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025). Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. (Diskominfo Pakpak Bharat) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025).

Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

"Hari ini kita serahkan bantuan untuk para korban di Salak dan Sitellu Tali Urang Julu, sesuai data korban yang kita terima,"ujar Kepala Dinas Sosial, Supardi Padang, SP, MM di Salak. 

Dinas Sosial menyalurkan bantuan bagi korban tanah longsor
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025). Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. (Diskominfo Pakpak Bharat)

"Untuk wilayah dan kecamatan lain akan segera menyusul, semua akan dibagikan,"sambungnya. 

Dinas Sosial Pakpak Bharat mengharapkan bantuan ini bisa bermanfaat bagi para korban, terutama terpal, selimut dan juga sembako.

"Ini tentunya sangat dibutuhkan. Kami berharap masyarakat bersabar,"ucap Supardi Padang.

bantuan bagi korban tanah langsor di pakpak
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025). Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. (Diskominfo Pakpak Bharat)

Bencana alam berupa tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengakibatkan banyak kerugian bagi khususnya masyarakat luas.

Terputusnya akses-akses jalan sempat menyulitkan tim penanganan untuk segera menjangkau posisi masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si menjelaskan, saat ini perioritas utama adalah wilayah-wilayah yang benar-benar terisolasi untuk segera bisa menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: Tim BPBD Pakpak Bharat Bersama Warga dan TNI-Polri Terus Bekerja Membersihkan Material Longsoran

Baca juga: Sekda Pakpak Bharat Bersama Jajaran Tinjau Penanganan Longsor di Jalan Penghubung Lagan-Pagindar

Baca juga: Bencana Longsor di Pakpak Bharat: Anggota Batalyon TP 906 Bersama Pemkab Bikin Jalan Alternatif

Baca juga: Penanggulangan Bencana: Sekda dan Pimpinan OPD Tinjau Beberapa Titik Longsor di Pakpak Bharat

Sumber: Tribun Medan
Tags
Dinas Sosial Pakpak Bharat
bencana longsor di pakpak bharat
Longsor di Pakpak Bharat
Pakpak Bharat
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Pakpak Bharat
Video Pilihan
KALEIDOSKOP 2025: Perseteruan Hercules dengan Purn TNI, Berawal dari Sutiyoso hingga Gatot Nurmantyo
KALEIDOSKOP 2025: Perseteruan Hercules dengan Purn TNI, Berawal dari Sutiyoso hingga Gatot Nurmantyo
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan