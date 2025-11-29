Dinas Sosial Pakpak Bharat Salurkan Bantuan Bagi Para Korban Bencana Alam Tanah Longsor

Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025). Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025).

Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

"Hari ini kita serahkan bantuan untuk para korban di Salak dan Sitellu Tali Urang Julu, sesuai data korban yang kita terima,"ujar Kepala Dinas Sosial, Supardi Padang, SP, MM di Salak.

Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025). Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. (Diskominfo Pakpak Bharat)

"Untuk wilayah dan kecamatan lain akan segera menyusul, semua akan dibagikan,"sambungnya.

Dinas Sosial Pakpak Bharat mengharapkan bantuan ini bisa bermanfaat bagi para korban, terutama terpal, selimut dan juga sembako.

"Ini tentunya sangat dibutuhkan. Kami berharap masyarakat bersabar,"ucap Supardi Padang.

Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam tanah longsor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, sejak Kamis hingga Sabtu (29/11/2025). Bantuan berupa Logistik (Terpal, Kasur, kids were, Famili Kit, Selimut) dan Sembako ini mulai diserahkan di Kecamatan Salak dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. (Diskominfo Pakpak Bharat)

Bencana alam berupa tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengakibatkan banyak kerugian bagi khususnya masyarakat luas.

Terputusnya akses-akses jalan sempat menyulitkan tim penanganan untuk segera menjangkau posisi masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si menjelaskan, saat ini perioritas utama adalah wilayah-wilayah yang benar-benar terisolasi untuk segera bisa menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: Tim BPBD Pakpak Bharat Bersama Warga dan TNI-Polri Terus Bekerja Membersihkan Material Longsoran

Baca juga: Sekda Pakpak Bharat Bersama Jajaran Tinjau Penanganan Longsor di Jalan Penghubung Lagan-Pagindar

Baca juga: Bencana Longsor di Pakpak Bharat: Anggota Batalyon TP 906 Bersama Pemkab Bikin Jalan Alternatif

Baca juga: Penanggulangan Bencana: Sekda dan Pimpinan OPD Tinjau Beberapa Titik Longsor di Pakpak Bharat