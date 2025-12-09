HAORNAS KE-42 di Pemkab Pakpak Bharat: Semangat Olahraga sebagai Gaya Hidup dan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara,menggelar Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di lapangan Balai Diklat BKPSDM, Desa Cikaok, Selasa (9/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franc Bernhard Tumanggor membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara,menggelar Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di lapangan Balai Diklat BKPSDM, Desa Cikaok, Selasa (9/12/2025).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, ini menjadi momentum penting untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mengadopsi olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari sekaligus mendorong pembangunan olahraga di daerah.

Pidato tersebut menekankan pentingnya olahraga dalam membangun karakter bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Erick Thohir mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung pembangunan olahraga nasional.

Beberapa poin penting yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga antara lain:

1. Pembudayaan olahraga sejak dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan kesehatan generasi muda.

2. Penyediaan minimal satu ruang olahraga publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

3. Penguatan pembinaan prestasi atlet melalui dukungan ilmu olahraga (sport science) yang modern dan terintegrasi.

4. Dorongan pertumbuhan industri olahraga (sport industry) dan pariwisata olahraga (sport tourism) sebagai sektor ekonomi potensial.

5. Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk sinergi dalam pengembangan olahraga.

Menteri Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh insan olahraga, mulai dari atlet, pelatih, guru olahraga, tenaga pendukung, media, hingga masyarakat pencinta olahraga.

Dedikasi dan pengorbanan mereka telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang internasional.

Pesan ini disampaikan oleh Bupati Pakpak Bharat sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi masyarakat olahraga di daerah.

Selain upacara resmi, rangkaian kegiatan Haornas di Kabupaten Pakpak Bharat juga diwarnai dengan senam bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten, unsur TNI dan Polri, serta tamu undangan lainnya.