Bupati Franc Bernhard Tumanggor Distribusikan Beras Bantuan Presiden Prabowo ke Warga Pagindar

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan penyaluran beras sebanyak tujuh ton yang merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran ini berlangsung di Kecamatan Pagindar, Kamis (11/12/2025), sebuah wilayah yang baru-baru ini terdampak bencana alam tanah longsor yang cukup parah sehingga mengisolasi masyarakat setempat selama beberapa hari. (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan penyaluran beras sebanyak tujuh ton yang merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Penyaluran ini berlangsung di Kecamatan Pagindar, Kamis (11/12/2025), sebuah wilayah yang baru-baru ini terdampak bencana alam tanah longsor yang cukup parah sehingga mengisolasi masyarakat setempat selama beberapa hari.

Bencana tanah longsor yang melanda Kecamatan Pagindar menyebabkan akses menuju wilayah tersebut menjadi sangat sulit dan bahkan terputus di beberapa titik.

Kondisi ini menyebabkan kelangkaan pangan yang signifikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Melihat kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah cepat dengan menyalurkan bantuan beras untuk meringankan beban masyarakat.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan penyaluran beras sebanyak tujuh ton yang merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran ini berlangsung di Kecamatan Pagindar, Kamis (11/12/2025), sebuah wilayah yang baru-baru ini terdampak bencana alam tanah longsor yang cukup parah sehingga mengisolasi masyarakat setempat selama beberapa hari. (Diskominfo Pakpak Bharat)

Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama di tengah situasi darurat seperti bencana alam.

"Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pakpak Bharat, khususnya masyarakat Pagindar sangat berterimakasih atas bantuan ini. Terima kasih kami kepada bapak Presiden Prabowo Subianto, bapak Gubernur Sumatera Utara, dan semua pihak yang terlibat baik Badan Pangan Nasional, BPBD Provinsi Sumatera Utara dan lainnya. Semoga ke depan semakin baik, dan negeri tercinta Indonesia terhindar dari berbagai bencana," ujar Bupati Franc.

Baca juga: Bupati Franc Bersama Kapolres dan Dandim Tinjau Langsung Penanganan Longsor di Pakpak Bharat

Proses Penyaluran dan Dukungan dari Berbagai Pihak

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan penyaluran beras sebanyak tujuh ton yang merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran ini berlangsung di Kecamatan Pagindar, Kamis (11/12/2025), sebuah wilayah yang baru-baru ini terdampak bencana alam tanah longsor yang cukup parah sehingga mengisolasi masyarakat setempat selama beberapa hari. (Diskominfo Pakpak Bharat)

Penyaluran beras ini tidak hanya melibatkan Bupati, tetapi juga sejumlah pejabat penting lainnya, seperti Lenny Pangaribuan dari Badan Pangan Nasional, Kapolres Pakpak Bharat AKBP Pebruandi Sihaloho, Dandim 0206/Dairi Letkol Czi Nanang Sujarwanto, dan Komandan Batalyon TP 906/Sanalenggam Letkol Inf Rachmat Shaleh.

Mereka bersama-sama mengantarkan bantuan tersebut secara langsung ke masyarakat di Kecamatan Pagindar.

Total bantuan beras yang disalurkan mencapai 7.363 kilogram. Pengangkutan beras ini dilakukan menggunakan beberapa mobil khusus yang harus melewati jalur terjal dan sulit, mengingat beberapa titik longsor di jalan belum sepenuhnya dinormalisasi.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, bantuan beras juga disalurkan dari Gubernur Sumatera Utara melalui BPBD Provinsi Sumatera Utara, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.

Baca juga: Dinas Sosial Pakpak Bharat Salurkan Bantuan Bagi Para Korban Bencana Alam Tanah Longsor

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan penyaluran beras sebanyak tujuh ton yang merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran ini berlangsung di Kecamatan Pagindar, Kamis (11/12/2025), sebuah wilayah yang baru-baru ini terdampak bencana alam tanah longsor yang cukup parah sehingga mengisolasi masyarakat setempat selama beberapa hari. (Diskominfo Pakpak Bharat)

Reaksi dan Harapan Masyarakat

Salah seorang warga dari Desa Lae Mbentar, desa yang paling jauh dan paling sulit aksesnya di Kecamatan Pagindar, mengungkapkan rasa terharu dan terima kasih atas bantuan yang diterima.

"Terima kasih kepada bapak Presiden kami, bapak Prabowo Subianto, bapak Gubernur, dan juga bapak Bupati kami. Kami sempat hanya makan indomie, bencana alam ini memang sangat menyulitkan kami. Satu-satunya jalan menuju desa kami terputus selama berhari-hari. Untunglah ada banyak bantuan dari berbagai pihak. Bapak Bupati juga terus memantau kondisi kami," ujarnya dengan penuh haru.