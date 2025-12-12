Perayaan Natal SMP N 1 Salak: Menyemai Kasih dan Edukasi di Era Digital

Perayaan Natal di SMP N 1 Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Jumat (12/12), berlangsung dengan penuh sukacita dan makna mendalam. Acara digelar di Gedung Gereja GKPPD Salak Kota. (Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM, PAKPAK BHARAT - Perayaan Natal di SMP N 1 Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Jumat (12/12), berlangsung dengan penuh sukacita dan makna mendalam.

Acara yang digelar di Gedung Gereja GKPPD Salak Kota ini tidak hanya menjadi momen perayaan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga menjadi wadah edukasi dan refleksi bagi seluruh pelajar, guru, dan tenaga kependidikan yang hadir.

Tema dan Subtema yang Relevan dengan Kehidupan Remaja Masa Kini

Mengusung tema "Life Beyond The Screen/Kebaikan Sejati di Dunia Maya dan Dunia Nyata" yang diambil dari Matius 5:16, menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi generasi muda di era digital.

Subtema yang diangkat meliputi pengaruh media sosial, cyber bullying, kecanduan gawai, serta pentingnya interaksi dan etika yang baik baik di dunia maya maupun kehidupan sehari-hari.

Tema ini dipilih dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para siswa tentang bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak, namun juga berpotensi membawa dampak negatif jika disalahgunakan.

Kepala SMP N 1 Salak, Tumpak Banurea, S.Th, M.Pd., menegaskan bahwa edukasi ini sangat penting mengingat rentannya remaja terhadap pengaruh buruk media sosial yang dapat merusak moral dan pergaulan mereka.

Perayaan Natal di SMP N 1 Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Jumat (12/12), berlangsung dengan penuh sukacita dan makna mendalam. Acara digelar di Gedung Gereja GKPPD Salak Kota. (Diskominfo Pakpak Bharat)

Rangkaian Acara yang Penuh Makna

Perayaan Natal ini diisi dengan berbagai kegiatan yang sarat makna dan nilai spiritual.

Liturgi yang dibawakan mencakup kisah Penciptaan Semesta, Penciptaan Manusia, kelahiran Yesus Kristus, serta petunjuk kebenaran bagi umat Kristiani.

Khotbah yang disampaikan oleh Pdt. Maslem Saragih berhasil menjabarkan pesan-pesan tersebut dengan jelas dan menyentuh hati.

Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan lagu-lagu pujian yang mengangkat semangat kebersamaan dan syukur.

Doa-doa bersama menguatkan ikatan rohani antar peserta.

Salah satu momen yang sangat menyentuh adalah penyerahan tali asih Natal berupa sumbangan dari para guru kepada anak-anak yatim piatu di sekitar kota Salak, sebagai bentuk kepedulian dan kasih nyata.

Tidak ketinggalan, acara lucky draw dan berbagai kegiatan lainnya menambah keceriaan dan kehangatan suasana perayaan.