Bupati Franc Tumanggor Serahkan Beras Bantuan Presiden dan Gubernur di Desa Sibongkaras

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat Kecamatan Pagindar, termasuk Desa Sibongkaras, dimulai sejak 11 Desember 2025.

Bupati Franc mengungkapkan, bantuan beras ini merupakan bantuan Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan juga bantuan Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution, bagi masyarakat yang terdampak bencana alam tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.

"Bantuan ini dari bapak Presiden dan juga bapak Gubernur bagi bapak dan ibu yang terimbas bencana alam beberapa waktu lalu. Semoga bisa sedikit meringankan beban bapak dan ibu semua. Upaya penanganan pasca bencana alam ini akan terus kami lakukan, termasuk melakukan pendataan terhadap kerugian yang ditimbulkan, serta menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kami mohon, agar kita semua bersabar atas musibah ini,"ucap Bupati di Diesa Sibongkaras.

Desa Sibongkaras menjadi salah satu wilayah terparah di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, akibat bencana alam tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.

Desa ini sempat terisolasi selama beberapa waktu. Namun tim penanggulangan bencana Kabupaten Pakpak Bharat langsung memberikan respon cepat.

Hanya berselang sehari setelah peristiwa longsor yang memutus satu-satunya akses jalan menuju desa ini, tim yang dikirim oleh Bupati Pakpak Bharat berhasil mencapai Desa Sibongkaras.

Tim langsung memberikan bantuan awal berupa logistik dan kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara, alat berat BPBD Pakpak Bharat bekerja membuka akses jalan yang tertutup material longsor.

