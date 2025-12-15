Wakil Bupati Pakpak Bharat Hadiri Rapat Koordinasi Jelang Nataru di Mapolres Pakpak Bharat

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral menjelang Natal dan Tahun Baru di Aula Mapolres Pakpak Bharat, Senin (15/12/2025).

Dalam rapat ini Kapolres Pakpak Bharat AKBP Pebriandi Haloho mengatakan, pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bukan hanya tugas Kepolisian, tapi kerja sama dengan instansi pemerintah dan stackholder terkait untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan libur panjang dan kegiatan ibadah umat kristiani pada saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Kita berkumpul bersama untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Ops Lilin mengingat kegiatan ini serentak di laksanakan di seluruh Indonesia,"jelas Kapolres.

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral menjelang Natal dan Tahun Baru di Aula Mapolres Pakpak Bharat, Senin (15/12/2025).

Sejumlah persiapan turut dibahas dalam rapat ini, di antaranya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), stok dan harga sembako, serta kondisi cuaca yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya bencanan alam seperti longsor dan banjir bandang.

"Semoga semuanya baik-baik saja, utamanya kita perlu memberikan dukungan dan atensi penuh supaya saudara-saudara kita yang merayakan Natal dan Tahun Baru bisa terlaksana dengan lancar dan baik,"ucap Wakil Bupati di Mapolres Pakpak Bharat.

