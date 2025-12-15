Peresmian Rumah Produksi Tahu di Pakpak Bharat, Bupati Franc: Semoga Usaha Ini Berkembang Pesat

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumangor, meresmikan Rumah Produksi "Sari Devi Tahu" yang berlokasi di Desa Salak II, Kecamatan Salak, Pakpak Bharat, Sumut, Senin (15/12/2025).

Acara peresmian ini berlangsung di tempat usaha pembuatan tahu rumahan milik Rahidin Banurea, yang juga dihadiri oleh istri Bupati, Ny Juniatry Franc Bernhard Tumanggor.

Dalam sambutannya, Bupati Franc Bernhard Tumangor memohon berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa sebelum menggunting pita sebagai tanda resmi dibukanya rumah produksi bantuan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Pakpak Bharat tersebut.

Ia berharap usaha ini dapat berkembang pesat dan membawa kemakmuran bagi pemilik serta masyarakat sekitar.

Rahidin Banurea, pemilik usaha tahu rumahan ini, menceritakan perjalanan usahanya yang dimulai sejak tahun 2009 setelah ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dari perantauan di kota Bandung.

Rahidin belajar membuat tahu dengan metode khas Sumedang, yang terkenal dengan kualitas dan cita rasanya yang khas.

"Dulunya kami merantau di Bandung dan belajar membuat tahu dari Sumedang. Jadi, semua proses pembuatan tahu di sini menggunakan metode tahu Sumedang yang sudah terkenal," jelas Rahidin.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Pakpak Bharat, Sumantri Bancin, turut menjelaskan bahwa bantuan rumah produksi ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pakpak Bharat.

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan fasilitas produksi yang memadai bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka.

"Ada beberapa usaha UMKM yang kami bantu tahun ini dengan menyediakan rumah produksi yang layak. Harapan kami, UMKM Pakpak Bharat dapat bersaing dengan produk dari luar daerah, khususnya tahu dan tempe yang selama ini masih banyak didatangkan dari luar Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Sumantri Bancin.

Peresmian Rumah Produksi "Sari Devi Tahu" ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor UMKM di Pakpak Bharat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi lokal melalui pengembangan produk-produk unggulan khas daerah.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan semangat kewirausahaan, diharapkan usaha tahu rumahan ini dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, keberadaan rumah produksi tahu ini juga membuka peluang lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Salak II dan sekitarnya.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan agar UMKM di Pakpak Bharat semakin maju dan berdaya saing.

Dengan demikian, peresmian Rumah Produksi "Sari Devi Tahu" bukan hanya sekadar simbol pembukaan usaha baru, tetapi juga merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam membangun ekonomi berbasis komunitas dan memberdayakan potensi lokal demi kemajuan bersama.

