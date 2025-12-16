Pembagian Makanan Tambahan untuk Anak PAUD di Kecamatan Kerajaan Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, bersama Bunda PAUD Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, melakukan pembagian paket makanan tambahan kepada ratusan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Kerajaan. Salah satu lokasi yang menjadi fokus kegiatan ini adalah PAUD Ilham Lestari yang terletak di Desa Kuta Meriah/.

TRIBUN-MEDAN.COM - Pada sebuah kegiatan yang penuh kehangatan dan kepedulian, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, bersama Bunda PAUD Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, melakukan pembagian paket makanan tambahan kepada ratusan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Kerajaan.

Salah satu lokasi yang menjadi fokus kegiatan ini adalah PAUD Ilham Lestari yang terletak di Desa Kuta Meriah.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah upaya nyata untuk memastikan bahwa anak-anak PAUD mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Bupati Franc Bernhard Tumanggor dan istri menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan puluhan anak-anak, berdialog, serta membagikan paket makanan tambahan yang terdiri dari susu bubuk anak, susu kotak, dan biskuit.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franc menegaskan pentingnya pemberian makanan tambahan sebagai langkah strategis untuk menjaga asupan gizi anak-anak.

"Pemberian makanan tambahan ini bertujuan untuk menjaga asupan gizi anak-anak, meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan serta daya pikir anak-anak PAUD," ujarnya dengan penuh perhatian.

Pesan Bupati kepada anak-anak pun disampaikan dengan penuh kasih sayang, "Rajin-rajinlah sekolah ya anak-anakku semua, jangan lupa mandi pagi dan gosok gigi."

Pesan sederhana namun sarat makna ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan sehat sejak dini.

Sementara itu, Bunda PAUD Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, turut memberikan motivasi dan edukasi kepada anak-anak PAUD.

Melalui cerita-cerita yang membangun semangat, ia mengajak anak-anak untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan memiliki cita-cita yang tinggi.

"Yang penting kalian semua harus tetap bersekolah, harus punya cita-cita yang tinggi, mau jadi dokter, guru, tentara, polisi, dan apapun itu. Bagus-bagus sekali cita-citamu semua, maka rajinlah belajar, rajin ke sekolah," pesan Ny. Juniatry dengan penuh harapan.

Kegiatan pembagian makanan tambahan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi, tetapi juga menjadi momen penting untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan dan semangat belajar kepada anak-anak sejak usia dini.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, diharapkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak PAUD di Kecamatan Kerajaan dapat terus meningkat, membuka jalan bagi masa depan yang cerah bagi generasi penerus.

Melalui langkah-langkah konkret seperti ini, Pakpak Bharat menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, dimulai dari fondasi pendidikan anak usia dini yang kuat dan berkualitas.

