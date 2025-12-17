Bupati Franc Bernhard Tumanggor dan Istri Salurkan Bantuan Bencana Alam Longsor di Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, bersama istri, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, baru-baru ini meninjau langsung Desa Simerpara dan Desa Majanggut II, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, sekaligus untuk membagikan paket bantuan bencana alam longsor kepada masyarakat yang terdampak.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah, khususnya dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang memberikan perhatian besar terhadap kondisi warga Pakpak Bharat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana longsor ini.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franc Tumanggor menyampaikan harapan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Kami datang hari ini untuk mengantarkan langsung bantuan dari Gubernur kita, bapak Bobby Afif Nasution, kiranya bantuan ini bermanfaat bagi kita semua, utamanya sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang, dengan suka cita," ujar Bupati dengan penuh haru, dikutip Rabu (17/12).

Bupati juga menyoroti kualitas bantuan yang diberikan, khususnya beras yang menurutnya sangat istimewa.

"Inilah besarnya perhatian bapak Gubernur bagi kita di Pakpak Bharat, sangat luar biasa, berasna bagak kali (berasnya sangat bagus), kami sendiri tidak pernah beli beras seperti ini. Beras enaklah pokoknya," tambahnya.

Selain membagikan bantuan, Franc Bernhard Tumanggor juga memberikan apresiasi tinggi kepada tim penanggulangan bencana Pakpak Bharat yang telah bekerja dengan cepat dan tanggap dalam menghadapi bencana longsor yang melanda akhir November lalu.

Desa Simerpara, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Pakpak Bharat, menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Bahkan rumah ibadah (gereja) di desa tersebut mengalami kerusakan akibat longsor.

"Beberapa waktu lalu, kita di Kabupaten Pakpak Bharat mengalami bencana longsor termasuk di Desa Simerpara ini, yang bahkan gereja kita sempat mengalami kerusakan, namun respon cepat dari kita semua bisa melakukan penanggulangan dengan cepat. Terima kasih kepada semua unsur, baik itu BPBD dan instansi lain yang turut membantu, bapak dan ibu sekalian di TNI dan Polri yang juga turut mengerahkan sumber dayanya, serta semuanya yang turut membantu kami. Semoga di tahun-tahun yang akan datang tidak ada lagi bencana seperti ini, kiranya Tuhan beserta kita selalu," ucap Bupati dengan penuh harapan.

Bencana longsor yang terjadi pada akhir November lalu menyebabkan Desa Simerpara dan Desa Majanggut II sempat terisolasi selama beberapa waktu karena tanah longsor memutus akses jalan menuju kedua desa tersebut.

Selain merusak fasilitas umum, bencana ini juga berdampak pada kawasan pertanian masyarakat yang menjadi sumber penghidupan utama warga.

Sebanyak 122 Kepala Keluarga (KK) di Desa Simerpara dan 49 Kepala Keluarga (KK) di Desa Majanggut II menerima paket bantuan yang disalurkan langsung oleh Bupati dan tim.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dan membantu mereka bangkit kembali setelah bencana.

Pemerintah daerah bersama berbagai instansi terkait terus berupaya melakukan pemulihan dan rehabilitasi di wilayah terdampak.

Selain itu, langkah-langkah mitigasi bencana juga diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa di masa depan.