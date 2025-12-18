Peningkatan Jalan Lagan-Pagindar: Upaya Strategis Memperkuat Konektivitas dan Perekonomian Daerah

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan kunjungan ke Kecamatan Pagindar untuk meninjau langsung progres pengerjaan peningkatan jalan penghubung Lagan-Pagindar, Selasa (16/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan kunjungan ke Kecamatan Pagindar untuk meninjau langsung progres pengerjaan peningkatan jalan penghubung Lagan-Pagindar, Selasa (16/12/2025).

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur vital yang terdampak bencana tanah longsor beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya, Bupati Franc berhenti di beberapa titik ruas jalan yang sedang dilakukan normalisasi dan perbaikan.

Terlihat sejumlah alat berat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perhubungan (PUTR-Hub) Pakpak Bharat tengah bekerja keras memperbaiki kondisi jalan yang rusak.

Selain normalisasi, pengerjaan peningkatan kualitas jalan juga sedang berlangsung melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD).

Program ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang mengalami kerusakan.

Skema Inpres Jalan Daerah (IJD)

Pengerjaan pengaspalan dan peningkatan mutu jalan Lagan-Pagindar melalui skema IJD menggunakan dana APBN yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah terpencil dan prioritas seperti kawasan industri dan pangan.

Bupati Franc menyampaikan bahwa pemeliharaan dan peningkatan mutu jalan akan terus dilakukan hingga seluruh ruas jalan dari Lagan hingga Pagindar dapat diaspal dengan hotmix secara menyeluruh.

Koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR terus dilakukan agar pengerjaan ini dapat segera rampung dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Peningkatan jalan ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha di Pakpak Bharat.

Dengan infrastruktur yang memadai, distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, biaya logistik menurun, dan peluang investasi meningkat.

Hal ini akan memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, program IJD juga membantu mengatasi ketimpangan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala utama daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran.

Dengan dukungan dana pusat, pembangunan jalan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi dan logistik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

(*/Tribun-medan.com)