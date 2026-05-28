Ketua PDIP Sumut Distribusikan ke Pelosok Paluta Safari 313 Sapi Kurban, Warga Desa Simbolon Terharu

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menyerahkan sapi kurban gotong royong PDI Perjuangan kepada warga Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kamis (28/5/2026). Kehadiran anggota DPR RI itu disambut hangat masyarakat desa pelosok yang menilai Rapidin tetap menjaga kedekatan dengan warga setelah terpilih, sekaligus mempererat semangat persaudaraan dan gotong royong pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

TRIBUN-MEDAN.COM, PALUTA-Perjalanan menuju Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, bukan perjalanan yang mudah. Jalan berbatu, debu yang beterbangan, serta jarak yang jauh dari pusat kota harus dilalui rombongan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simbolon, Kamis (28/5/2026).

Namun, perjalanan panjang itu seperti terbayar ketika rombongan tiba di desa kecil yang dihuni paguyuban marga Simbolon tersebut. Warga menyambut Rapidin dan rombongan dengan sederhana, tetapi penuh kehangatan. Sejumlah warga tua berdiri di depan rumah, sebagian lain berkumpul di halaman desa sambil menyalami satu per satu rombongan yang datang.

Rapidin hadir didampingi Ketua DPC PDIP Padang Lawas Haji Haris Simbolon, Ketua DPC PDIP Padang Lawas Utara Henri Aristian Silalahi, serta Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan.

Kedatangan itu menjadi bagian dari penyaluran sapi kurban gotong royong PDI Perjuangan di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, bagi warga Desa Simbolon, kehadiran Rapidin terasa lebih dari sekadar agenda penyerahan hewan kurban.

Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Simbolon, menceritakan bagaimana leluhur marga Simbolon dahulu membuka perkampungan di wilayah Padang Lawas setelah merantau dari Bonapasogit di Samosir ratusan tahun lalu.

“Menurut cerita oppung-opung kami, dulu mereka datang dari Samosir karena sulitnya kehidupan di sana. Akhirnya membuka perkampungan di tempat ini,” kata Muhammad di hadapan warga dan rombongan.

Cerita itu disimak Rapidin dengan serius. Sesekali ia mengangguk sambil berbincang dengan warga yang duduk melingkar di sekitarnya. Suasana terasa seperti pertemuan keluarga besar yang lama tidak berjumpa.

Tokoh masyarakat lainnya, Abdi Simbolon, mengaku kedatangan anggota DPR RI ke desa terpencil seperti Desa Simbolon menjadi hal yang jarang terjadi.

“Baru kali ini ada anggota DPR RI menginjakkan kaki di desa kami ini, Pak. Ini kebanggaan bagi kami,” ujar Abdi.

Menurut dia, banyak politisi yang datang saat masa pemilu, tetapi sulit ditemukan kembali setelah terpilih. Karena itu, kehadiran Rapidin dianggap memberi kesan berbeda bagi masyarakat desa.

“Banyak orang setelah menang lupa. Tapi Pak Rapidin ternyata masih ingat warga pelosok seperti kami,” katanya.

Abdi bahkan mengatakan masyarakat tidak melihat kedatangan itu semata-mata sebagai agenda politik. Sebab, jumlah suara di desa tersebut pada pemilu lalu tidak terlalu besar.

“Kami tahu mungkin suara dari sini tidak banyak untuk bapak. Tapi bapak tetap datang. Berarti yang dibawa bukan hitung-hitungan politik saja, tapi ada kerinduan kepada masyarakat di sini,” ujarnya.

Mendengar itu, Rapidin tersenyum. Ia mengaku merasa seperti pulang kampung ketika berada di tengah paguyuban marga Simbolon di Desa Simbolon.

“Saya seperti berada di Samosir. Di sini saya merasa berada di tengah keluarga sendiri,” kata Rapidin.