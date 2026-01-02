Rakor di Aceh, Pemerintah Pusat Puji Kesigapan Bobby Nasution Tangani Bencana

Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi korban banjir di Tapanuli Selatan, Rabu 31/12/2025.

TRIBUN-MEDAN.com, ACEH - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Aceh Tamiang pada Kamis 1/1/2026. Setibanya di sana, orang nomor 1 di Indonesia itu menggelar rapat kordinasi dan mengapresiasi kesigapan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam penanganan bencana.

Pantauan wartawan, Kamis 1/1/2026 pagi, Prabowo terbang dari PTPN Batangtoru Tapsel menuju Lanud Soewondo Medan. Kemudian melanjutkan penerbangan ke Aceh Tamiang.

Setibanya di Tanah Rencong, Prabowo meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) korban bencana yang dibuat oleh BPI Danantara. Ketika tiba di hunian yang telah terbangun, tampak Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Kepala Danantara Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyambut kedatangan Prabowo.

Usai meninjau hunian tetap tersebut, Presiden menggelar rapat kordinasi terbatas terkait penanganan pasca bencana di Sumatera. Rakor itu turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian.

Palam rakor terbatas itu, Presiden melalui Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kesigapan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam penanganan pasca bencana. Terutama dalam hal pembangunan hunian tetap bagi korban bencana yang kehilangan tempat tinggal.

"Sumut juga sudah cepat (pembangunan huntap) karena datanya sudah masuk dari Bupati. Kalau bisa Aceh, datanya lebih cepat lagi masuk, karena nanti masyarakat menganggap lambat padahal datanya belum masuk," kata Mendagri Tito.

Usai mengunjungi Aceh, Presiden Prabowo kembali menuju Lanud Soewondo Medan untuk kembali ke Jakarta.

Di Lanud Soewondo, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh sejumlah pejabat, mulai dari Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Sebelum menaiki pesawat, Prabowo tampak disambut oleh Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Prabowo tampak berbincang dan menepuk-nepuk pundak Bobby. Gubernur Bobby pun menundukkan kepalanya seraya menyalimi Kepala Negara. (*)