Polres Pelabuhan Belawan, Brimob dan Dit Samapta Polda Sumut Gelar Patroli Gabungan Cegah Kejahatan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Polres Pelabuhan Belawan berkolaborasi dengan Brimob Polda Sumut dan Dit Samapta Polda Sumut melaksanakan patroli gabungan pencegahan aksi kejahatan jalanan pada Senin, 25 Mei 2026 malam di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Kegiatan patroli gabungan tersebut dipimpin melalui koordinasi operasional jajaran Polres Pelabuhan Belawan dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya aksi kejahatan jalanan, tawuran serta potensi gangguan kamtibmas lainnya pada malam hari.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR. melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, SH., MH. menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Patroli gabungan ini kami laksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap aksi kejahatan jalanan, tawuran dan gangguan kamtibmas lainnya. Personel bergerak menyisir lokasi-lokasi yang dianggap rawan pada malam hari guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kompol Jan Piter Napitupulu.

Selain melakukan patroli mobile, personel gabungan juga melakukan pendekatan humanis dengan berdialog langsung bersama warga yang masih beraktivitas di malam hari.

“Personel di lapangan tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga berdialog dengan masyarakat sambil menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminal melalui layanan kepolisian yang tersedia.

Kabag Ops berharap sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik sehingga upaya pencegahan gangguan kamtibmas dapat berjalan lebih maksimal.

“Kami berharap kehadiran patroli gabungan ini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menumbuhkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing sehingga situasi kamtibmas di wilayah Polres Pelabuhan Belawan tetap terpelihara dengan baik,” tutupnya. (*)