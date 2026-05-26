Polda Sumut Razia Tempat Hiburan Malam di Medan, Perdana Gunakan Alat Tes Liur Deteksi Etomidate

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN — Polda Sumatera Utara meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika di tempat hiburan malam (THM) melalui razia gabungan yang digelar di Jetplane dan Capital Building Medan, Senin (25/5/2026) malam hingga Selasa dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas untuk pertama kalinya menggunakan alat tes liur guna mendeteksi kandungan etomidate pada pengguna rokok elektrik atau vape.

Razia THM tersebut melibatkan sekitar 60 personel gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Samapta, Propam, Intelkam, Bidokkes, serta unsur POM TNI.

Petugas menyisir seluruh area hiburan, termasuk setiap room yang berada di dalam lokasi. Selain melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan, tim gabungan juga melakukan tes urine serta pengambilan sampel liur terhadap sejumlah pengunjung yang dinilai perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Thommy Aruan, mengatakan penggunaan alat tes liur tersebut menjadi langkah baru dalam mendeteksi penyalahgunaan vape yang mengandung etomidate, zat yang belakangan mulai ditemukan dalam peredaran vape ilegal.

“Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali kita laksanakan di wilayah Sumatera Utara. Selain tes urine, kita juga menggunakan metode pemeriksaan melalui sampel liur untuk mendeteksi penggunaan vape yang mengandung etomidate,” kata Thommy usai razia di Capital Building Medan, Selasa (27/5/2026).

Menurut dia, teknologi tersebut memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan mampu membantu petugas mengidentifikasi pengguna vape ilegal yang mengandung zat berbahaya.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengambil sampel pemeriksaan terhadap 19 orang yang terdiri atas 15 laki-laki dan empat perempuan. Seluruhnya menjalani pemeriksaan menggunakan tes urine maupun alat deteksi etomidate.

“Hasil pemeriksaan terhadap 19 sampel yang kami lakukan menunjukkan seluruhnya negatif dari penggunaan narkotika maupun indikasi penggunaan zat yang menjadi sasaran pemeriksaan malam ini,” ujarnya.

Meski tidak menemukan pelanggaran, Thommy menegaskan razia akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan terhadap masuknya narkotika ke lingkungan tempat hiburan malam.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur menggunakan vape ilegal yang mengandung etomidate karena dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

“Pesan kami kepada masyarakat, jauhi dan hindari penggunaan narkoba maupun vape ilegal yang mengandung etomidate. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan,” katanya. (*)