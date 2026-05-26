Sinergitas 3 Pilar Jaga Kamtibmas, Patroli Gabungan Sasar Jalanan Rawan Kriminalitas di Labuhanbatu

TRIBUN-MEDAN.com, LABUHANBATU – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polres Labuhanbatu bersama unsur TNI dan Satpol PP melaksanakan kegiatan Patroli Gabungan 3 Pilar pada sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan patroli tersebut difokuskan untuk mengantisipasi tindak kejahatan 3C (Curas, Curat, dan Curanmor), aksi premanisme, penertiban geng motor serta balap liar, sekaligus patroli blue light di lokasi-lokasi yang dianggap rawan dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat.

Sebelum pelaksanaan patroli, dilaksanakan apel pengecekan personel yang dipimpin oleh Waka Polres Labuhanbatu KOMPOL P.S. Simbolon, S.H. Dalam arahannya, beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh personel yang terlibat serta menekankan pentingnya kehadiran aparat dalam meminimalisir aksi balap liar dan gangguan kamtibmas lainnya.

Patroli gabungan ini dipimpin oleh Koordinator AKP Rasidin, S.H., didampingi Pawas AKP Sontang Tampubolon serta Padal IPDA Biccar Batubara. Kegiatan melibatkan personel dari berbagai satuan di Polres Labuhanbatu, personel Kodim 0209/LB, serta Satpol PP.

Dengan menggunakan kendaraan dinas roda enam dan roda empat milik Sat Samapta serta kendaraan operasional Satpol PP, patroli bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Rantauprapat, di antaranya Jalan Gatot Subroto, Jalan Sirandorung, Jalan Urip, SPBU Simpang Mangga, Jalan Sisingamangaraja hingga Jalan Jenderal Sudirman.

Di sepanjang rute patroli, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para pengendara dan kelompok remaja yang masih berkumpul pada malam hari, agar tidak pulang terlalu larut serta tetap berhati-hati dalam berkendara demi menjaga keselamatan dan keamanan bersama.

Waka Polres Labuhanbatu KOMPOL P.S. Simbolon, S.H., menyampaikan Patroli gabungan 3 pilar ini merupakan bentuk sinergitas antara POLRI, TNI, dan Satpol PP dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. (*)