Polres Pematangsiantar Sembelih Delapan Hewan Kurban, Bagikan Ratusan Paket Daging untuk Warga

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak bersama personel menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di halaman Polsek Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Rabu (27/5/2026). Pada Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Pematangsiantar menyembelih tujuh ekor sapi dan satu ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat dan kaum dhuafa.

TRIBUN-MEDAN.COM, Pematangsiantar-Suasana gotong royong dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Polres pada Rabu (27/5/2026). Dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Polres Pematangsiantar menyembelih tujuh ekor sapi dan satu ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat serta personel kepolisian.

Penyembelihan hewan kurban dipusatkan di halaman Markas Polsek Siantar Martoba, Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, mulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Wakapolres Kompol Budiono Saputro, para pejabat utama Polres, kapolsek jajaran, personel, Bhayangkari, hingga masyarakat penerima daging kurban.

Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Kapolres dan Wakapolres kepada panitia kurban sebelum proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam.

Di tengah proses pemotongan hingga pembagian daging, suasana kebersamaan tampak terasa. Personel kepolisian bersama panitia saling membantu mulai dari penyembelihan, pencacahan daging, hingga pengemasan paket kurban untuk dibagikan kepada masyarakat.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak mengatakan Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial.

“Momentum Hari Raya Idul Adha mengandung makna keikhlasan, pengorbanan, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujar Sah Udur.

Menurut dia, dari pemotongan hewan kurban tersebut panitia menyiapkan sebanyak 801 kupon pembagian daging yang akan disalurkan kepada personel kepolisian, masyarakat sekitar, kaum dhuafa, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan kurban itu, Polres Pematangsiantar juga ingin memperkuat hubungan sosial antara kepolisian dan masyarakat di tengah upaya membangun pelayanan kepolisian yang lebih humanis.

“Melalui kegiatan ini diharapkan silaturahmi antara Polri dan masyarakat semakin erat serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial,” kata Sah Udur.

Bagi masyarakat sekitar, pembagian daging kurban itu bukan hanya bentuk bantuan pangan, tetapi juga simbol kehadiran institusi kepolisian di tengah kehidupan sosial warga.(Jun-tribun-medan.com).