Polres Simalungun Sembelih 25 Hewan Kurban, 1.200 Paket Daging Dibagikan untuk Warga

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menyerahkan hewan kurban secara simbolis sebelum penyembelihan di Halaman Satpas Satlantas Polres Simalungun, Rabu (27/5/2026). Pada Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Simalungun menyembelih 12 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat, panti asuhan, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

TRIBUN-MEDAN.COM, Simalungun-Halaman Satpas Satlantas Polres di Jalan Asahan Batu 7, Nagori Lestari Indah, Rabu (27/5/2026), dipenuhi suasana kebersamaan sejak pagi. Di tengah perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, jajaran Polres Simalungun menyembelih 12 ekor sapi dan 13 ekor kambing kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat serta sejumlah kelompok penerima manfaat.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny Nanik M Aritonang. Penyembelihan hewan kurban diawali dengan penyerahan simbolis hewan kurban kepada Ustaz Zainal Abidin sebelum proses pemotongan dilakukan.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, kegiatan kurban menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

“Idul Adha menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir dan peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat,” ujar Verry Purba.

Selain pejabat utama Polres, kegiatan turut dihadiri para kapolsek jajaran, personel, Bhayangkari, hingga panitia kurban. Suasana gotong royong terlihat sejak proses penyembelihan, pengemasan, hingga distribusi daging kurban.

Tema “Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan” yang diusung dalam kegiatan itu menegaskan pesan bahwa ibadah kurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Dari total hewan kurban yang disembelih, panitia berhasil menyiapkan sekitar 1.200 paket daging untuk dibagikan kepada anggota Polres, ASN, PPPK, PHL beragama Islam, purnawirawan, warakawuri, anak yatim, pesantren, panti asuhan, hingga organisasi kemasyarakatan dan wartawan mitra Polres Simalungun.

Menurut Verry, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun citra Polri yang humanis di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga hadir dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat,” katanya.

Bagi warga penerima, pembagian daging kurban itu menjadi bentuk perhatian nyata institusi kepolisian di tengah kehidupan masyarakat. Sejumlah warga tampak antre menerima paket daging kurban yang dibagikan panitia.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Kebersamaan antara personel kepolisian dan masyarakat tampak menjadi warna utama dalam pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini di lingkungan Polres Simalungun.(Jun-tribun-medan.com)