Polres Pelabuhan Belawan dan Satpol PP Medan Gelar Patroli Gabungan Cegah Gangguan Kamtibmas

Polres Pelabuhan Belawan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Medan melaksanakan kegiatan patroli gabungan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Belawan pada Selasa, 9 Juni 2026 malam.

TRIBUN-MEDAN.com, BELAWAN – Polres Pelabuhan Belawan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Medan melaksanakan kegiatan patroli gabungan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Belawan pada Selasa, 9 Juni 2026 malam.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kejahatan jalanan seperti aksi begal, genk motor, serta tawuran antar kelompok masyarakat.

Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol Jan Piter Napitupulu, SH., MH., menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan patroli, terlebih dahulu dilakukan apel kesiapan personel gabungan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal.

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“Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan apel kesiapan patroli gabungan bersama Sat Pol PP Kota Medan, kemudian dilanjutkan dengan patroli ke sejumlah lokasi rawan gangguan kamtibmas, terutama yang berpotensi terjadinya kejahatan jalanan seperti begal, genk motor, dan tawuran,” ujar Kompol Jan Piter Napitupulu.

Ia menambahkan bahwa kegiatan patroli gabungan tersebut merupakan upaya preventif dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Patroli ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan,” tambahnya.

Polres Pelabuhan Belawan berharap melalui kegiatan patroli gabungan ini, situasi kamtibmas di wilayah Belawan dan sekitarnya tetap terjaga aman, tertib, dan kondusif serta masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan keamanan. (*)