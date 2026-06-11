Polres Batubara Kawal Distribusi 3,2 Ton Jagung ke Bulog Asahan, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Polres Batubara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan pendistribusian hasil panen jagung petani ke Gudang Bulog Asahan, Rabu (10/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, BATUBARA - Polres Batubara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan pendistribusian hasil panen jagung petani ke Gudang Bulog Asahan, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan pendistribusian dilakukan dengan pengawalan langsung oleh para kapolsek beserta personel guna memastikan proses pengiriman hasil panen berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.

Pengiriman jagung dari wilayah Polsek Talawi yang didampingi Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus tiba di Gudang Bulog Asahan sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah dilakukan penimbangan, jumlah jagung yang diterima mencapai 1,091 ton dengan kadar air 12,7 persen.

Sementara itu, pengiriman dari wilayah Polsek Lima Puluh yang didampingi Kapolsek Lima Puluh AKP Salomo Sagala bersama personel tiba di Gudang Bulog Asahan sekitar pukul 16.30 WIB. Hasil penimbangan menunjukkan jumlah jagung yang diterima sebanyak 1,142 ton dengan kadar air 14 persen.

Pengiriman lainnya berasal dari wilayah Polsek Medang Deras yang didampingi Kapolsek Medang Deras AKP Alfander HM Sagala. Jagung yang diterima Bulog Asahan tercatat sebanyak 1,002 ton dengan kadar air 12,6 persen.

Baca juga: Polres Pelabuhan Belawan dan Satpol PP Medan Gelar Patroli Gabungan Cegah Gangguan Kamtibmas

Dengan tambahan pengiriman tersebut, total hasil panen jagung yang telah didistribusikan dari wilayah hukum Polres Batubara ke Bulog Asahan mencapai 223,274 ton.

Adapun rincian kontribusi distribusi jagung tersebut meliputi Kapolres Batubara sebanyak 168,642 ton, Polsek Air Putih 23,189 ton, Polsek Lima Puluh 13,881 ton, Polsek Medang Deras 10,228 ton, dan Polsek Talawi 7,334 ton.

Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson HH Nainggolan melalui Ps Kabag SDM Polres Batubara AKP HW Siahaan mengatakan keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

"Polres Batubara akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pendampingan yang dilakukan oleh personel di lapangan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para petani sekaligus memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik oleh Bulog," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Batubara tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. (*)