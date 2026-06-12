Residivis Berusia 63 Tahun Ditangkap, Polisi Sita Sabu dan Ganja di Siantar Barat

Tersangka kasus narkotika berinisial AM digiring petugas menuju ruang pemeriksaan Satresnarkoba Polres Pematangsiantar usai ditangkap di depan rumahnya di Jalan Singosari Gang Sumber Sari, Pematangsiantar. Dari tangan residivis berusia 63 tahun itu, polisi menyita sabu, ganja, dan uang tunai yang diduga terkait peredaran narkoba.

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar kembali mengungkap kasus peredaran narkotika.

Seorang pria berusia 63 tahun yang merupakan residivis kasus narkoba ditangkap saat diduga menguasai sabu dan ganja di Jalan Singosari Gang Sumber Sari, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Minggu malam (07/07/2026).



Tersangka berinisial AM diamankan petugas sekitar pukul 22.10 WIB di depan rumahnya setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut.



Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasatresnarkoba AKP Irwanta Sembiring mengatakan, informasi warga langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan tersangka.

"Dari tangan tersangka ditemukan satu lembar tisu warna putih yang berisi enam paket plastik klip diduga sabu dengan berat bruto 1,77 gram, satu bungkus plastik klip kosong, serta dua paket diduga ganja dengan berat bruto 1,49 gram," kata Irwanta.



Selain narkotika, petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp290 ribu yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.



Usai penangkapan, polisi yang didampingi Ketua RT setempat, Muhammad Pramono, melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti tambahan.



Dalam pemeriksaan awal, AM mengakui sabu dan ganja tersebut merupakan miliknya. Ia mengaku memperoleh sabu dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan G, sedangkan ganja diperoleh dari pria lain berinisial panggilan L.



Berbekal keterangan tersebut, polisi melakukan pengembangan untuk menelusuri pemasok narkotika yang disebut tersangka. Namun hingga kini keduanya belum berhasil ditemukan.



AM bersama seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.



"Saat ini AM sudah ditahan dan diproses sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Irwanta.



Pengungkapan tersebut menambah daftar kasus narkotika yang berhasil diungkap Polres Pematangsiantar dalam upaya menekan peredaran barang terlarang di wilayah kota itu.(Jun-tribun-medan.com).