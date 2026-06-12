Terlelap, Pedagang Kehilangan Timbangan, Kapolsek Siantar Utara: Pelaku Dibekuk Tak Lama Kemudian

Kapolsek Siantar Utara AKP Jahrona Sinaga memberikan keterangan terkait pengungkapan kasus pencurian dua unit timbangan duduk di Mapolsek Siantar Utara, Pematangsiantar, Kamis, 11 Juni 2026. Seorang pemuda berinisial AH ditangkap bersama barang bukti setelah diduga mencuri timbangan milik pedagang yang sedang tertidur di kiosnya.

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Seorang pemuda berusia 22 tahun ditangkap Polsek Siantar Utara setelah diduga mencuri dua unit timbangan duduk dari sebuah kios di Jalan Mufakat, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Rabu malam (10/06/2026).

Pelaku berinisial AH, warga Kecamatan Siantar Marihat, diamankan bersama barang bukti hanya beberapa saat setelah aksi pencurian itu terjadi. Polisi juga menyita sepeda motor yang diduga digunakan pelaku untuk mengangkut barang curian.

Kapolsek Siantar Utara AKP Jahrona Sinaga mengatakan, kasus tersebut terungkap berkat laporan cepat warga dan respons personel kepolisian di lapangan.

Peristiwa bermula ketika korban, PR, 41 tahun, seorang pedagang yang biasa bermalam di kiosnya di Jalan Mufakat, tertidur pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WIB. Saat terbangun, ia mendapati pintu kios telah terbuka dan dua unit timbangan duduk miliknya raib.

"Korban kemudian didatangi seorang saksi yang memberitahukan bahwa terduga pelaku sudah diamankan bersama dua unit timbangan yang diduga hasil curian," kata Jahrona.

Korban baru menyadari bahwa saat dirinya tertidur, pelaku diduga masuk ke dalam kios dan membawa kabur dua timbangan duduk merek Nonda berkapasitas 30 kilogram. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp1,2 juta.

Tidak lama setelah kejadian, korban membawa terduga pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Siantar Utara. Tim Opsnal yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Ricardo Rajagukguk kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan pelaku.

Dalam pemeriksaan awal, AH mengakui melakukan pencurian seorang diri. Ia mengaku telah menyiapkan sepeda motor Suzuki Skywave yang diparkir tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkut dua timbangan tersebut apabila berhasil dibawa keluar dari kios.

Berdasarkan pengakuan itu, polisi kemudian menemukan dan menyita sepeda motor yang digunakan pelaku pada Kamis dini hari, 11 Juni 2026.

Kasus ini ternyata membuka fakta lain. Dari hasil pemeriksaan, AH juga mengaku pernah mencuri dua batang besi milik warga lain berinisial REMH pada 20 Mei 2026. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke Polsek Siantar Utara.

"Pelaku juga mengakui pencurian dua batang besi yang sudah dilaporkan sebelumnya. Untuk perkara itu, prosesnya masuk kategori tindak pidana ringan karena nilai kerugiannya," ujar Jahrona.

Menurut dia, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar untuk proses hukum perkara tersebut.

Sementara untuk kasus pencurian timbangan duduk, AH kini ditahan dan dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf e juncto Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Terduga pelaku AH sudah ditahan dan saat ini menjalani proses penyidikan lebih lanjut," kata Jahrona.(Jun-tribun-medan.com).